高盛預計美國三月不再加息 終端利率或是5.25%-5.5%

Goldman Sachs高盛 （GS）的分析師周日（12日）表示，鑑於最近銀行業的壓力，他們不再預計美國聯儲局將在3月22日的會議上實現加息，3月之後的計劃走向有很大的不確定性，此前預計3月份將加息25個基點。

美國監管機構同日表示，破產的矽谷銀行的客戶將從周一開始獲得他們的所有存款，監管機構設立了一個新的設施，讓銀行獲得緊急資金。美聯儲還使銀行在緊急情況下更容易向其借款。

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高盛分析師表示，他們預計監管機構採取的措施將為面臨存款外流的銀行提供大量流動性，並提高儲戶的信心。



高盛維持對5月、6月和7月加息25個基點的預期不變，但表示認為3月之後的加息路徑存在很大的不確定性。它現在預計終端利率為5.25%-5.5%。

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責任編輯：張瑋婷