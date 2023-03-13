【公關大娜移@iM網欄】AI搶飯碗 甚麼東西能保住你的工作？

ChatGPT會搶走你的飯碗嗎？答案是肯定的，只是時間的問題。以下是來自ChatGPT的回答：



作為一個AI語言模型，ChatGPT的發展速度非常快，但要完全取代人類的職業還需很長時間。



第一階段：ChatGPT將在未來5-10年內取代一些簡單的職業，例如客服、翻譯、寫作等。這些工作需要大量的重複性工作和基礎知識，而ChatGPT可通過機器學習和自然語言處理技術來完成。



第二階段：ChatGPT將在未來10-20年內進一步取代一些複雜的職業，例如醫生、律師、會計師等。這些工作需要更高級別的知識和技能，惟隨著AI技術的不斷發展和改進，ChatGPT可學習更多的知識和技能來滿足這些需求。



至於何時完全取代人類職業？可能需要50年或更長時間。因為有些工作需要更高級別的創造力、情感智能和社交技能等人類特有的能力，而這些能力目前還無法被AI完全模擬。此外，在某些行業中，人類仍具有不可替代的價值，例如藝術家、演員、教育者等。在未來幾十年內，ChatGPT可能會成為許多行業中不可或缺的工具和助手，但是它不太可能完全取代所有人類職業。



AI趨勢專家李開復則分析列出，未來將被AI取代的「20大工作」，以供參考：



最危險的10種工種：

一、電話銷售員

電話銷售將是最快被AI取代的崗位之一，電話銷售類工作是沒有未來。



二、客戶服務員

最先被取代的將是聊天機器人和郵件客戶服務，接著是涉及大量來電和相對簡單產品及服務的語音服務，人類則充當後備人員，處理AI無法處理的聊天或來電，而這過程會為AI積累大量資料，最終令AI的表現超越人類。



三、倉庫工人

機器人將替代人力進行貨物分揀，無人叉車把貨品貨架準確運送到倉庫指定位置。AI將從事搬箱、裝車以及其他倉庫工作，倉儲物流全面自動化的趨勢不可阻擋。



四、出納和運營人員

已有世界級的企業將網店運營人員的數量從兩萬減至一萬名，他們的工序包括文件存檔、處理、採購、庫存管理、錯誤勘查、銷售額估算、向管理層報告調查結果等。隨著商務流程電子化，商務智慧系統讓流程自動化，AI甚至能直接做決策。



五、電話接線員

電話接線員是電話類工作中最不需要用到人際技巧的工作。電話類工作被徹底淘汰只是時間問題而已。



六、收銀員

自助結帳機來勢洶洶，還有智慧販賣機、小型便利店及無人商店日漸普及。



七、快餐店員

連鎖餐廳推動自動化點餐，下一步就是對食物的準備和烹飪進行自動化。另外，未來還將出現烹飪和上菜全自動化的全新平價連鎖餐廳，「機器人餐廳」將搶走傳統快餐的生意，導致從業員數量下降。



八、洗碗工

AI超大型洗碗機能直接從餐桌上撤下碗碟，然後把碟碗和銀器洗得鋥亮，為大型餐廳省下人力成本。



九、生產線質檢員

AI檢查商品的損毀和瑕疵情況，這類工作利用電腦視覺處理，同時需要很少、甚至完全無需人力操控。



十、速遞員

速遞員和送貨員正被快遞機器人、小型汽車、大型卡車以及無人機取代。



除上述之外，看起來是金飯碗，卻已「外強中乾」的10大工作，包括銷售與市場研究、保險理賠員、保安人員、貨車司機、消費者貸款受理人、財經及體育記者、記帳員與財務分析師、水果採摘者、專業投資人員、放射科醫師等。因此，要避開會被AI取代的領域，重新規劃未來的職業，而愛和同理心，以及人類對陪伴的需求，是冰冷的AI永遠難以取代的。還有三樣東西：creativity（創造力）、luxury（奢華感）與value（價值），也是人類掘之不盡的寶藏。

作者_陳仕娜簡介： 由財經記者到公關，遊走媒體、地產及金融行業，飽覽世事更迭，藉文字透徹人心，嘻笑怒罵中，也望讀者有所得著。 現任耀才證券企業傳訊總監、香港中文大學商學院市場管理學、新聞及傳播學、香港大學SPACE公關及企業傳訊深造文憑。

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