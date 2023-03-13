▲ 【友邦1299】友邦香港高淨值財富管理中心今啟用 梁莉斯：料2025年香港高淨值客達30萬人

友邦 （01299） 香港及澳門首席產品主張及策劃官梁莉斯表示，全球高淨值客戶在2022至2025年潛在市場規模達1.54萬億美元，當中資產總值介乎100至500萬美元的客戶為主要增長動力。

她指，在疫情期間，高增值客戶在人數及財富方面都有穩定增長。截至去年底，市場上內地高淨值客戶人數達130萬人；預期2025年香港高淨值客更達30萬人。

同時，友邦香港宣布，高淨值財富管理中心周一（13日）啟用，設有財富管理策劃及傳承規劃團隊，與前線財務策劃顧問給予客戶財富策劃及傳承建議，以及為有需要客戶以轉介形式提供信託、傳承、税務、法律以及保費融資等服務。

此外，梁莉斯指，目前正籌備專為高淨值客戶服務的養生中心，預料將於夏季開幕。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

【開市追揸沽】矽谷銀行爆煲波及港股？ 中移動增派息可跟進？

相關文章：

【友邦1299】友邦李源祥：與內地監管保持良好關係 監管機構改革不影響集團內地擴張

【友邦1299】友邦李源祥：今年首兩個月中國新業務價值重回增長 港澳簽單復甦勢頭強勁

【友邦業績】友邦股價全日跌近半成 全年新業務價值按年跌5% 末期息升5%至每股113.4港仙（第三版）

記者：伍鍵文