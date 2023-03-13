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【友邦1299】友邦香港高淨值財富管理中心今啟用　梁莉斯：料2025年香港高淨值客達30萬人

股市 15:17 2023/03/13

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【友邦1299】友邦香港高淨值財富管理中心今啟用　梁莉斯：料2025年香港高淨值客達30萬人

友邦 （01299） 香港及澳門首席產品主張及策劃官梁莉斯表示，全球高淨值客戶在2022至2025年潛在市場規模達1.54萬億美元，當中資產總值介乎100至500萬美元的客戶為主要增長動力。

她指，在疫情期間，高增值客戶在人數及財富方面都有穩定增長。截至去年底，市場上內地高淨值客戶人數達130萬人；預期2025年香港高淨值客更達30萬人。

同時，友邦香港宣布，高淨值財富管理中心周一（13日）啟用，設有財富管理策劃及傳承規劃團隊，與前線財務策劃顧問給予客戶財富策劃及傳承建議，以及為有需要客戶以轉介形式提供信託、傳承、税務、法律以及保費融資等服務。

此外，梁莉斯指，目前正籌備專為高淨值客戶服務的養生中心，預料將於夏季開幕。

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