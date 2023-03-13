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【蘋果動向】蘋果擬兩年內　升級AirPods為聽力健康工具

科技 17:00 2023/03/13

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蘋果分析師郭明錤早前也曾提及，蘋果已打算在未來的AirPods中添加生物識別的健康監測功能。（法新社）

蘋果（Apple）近年為AirPods添加了不少以聽力為重點的功能，包括實時聆聽（Live Listen）和對話增強（Conversation Boost）。據《彭博》記者Mark Gurman的最新《Power On》通訊報道，蘋果將於未來兩年內將AirPods升級為健康工具，並會「增加收集某種聽力數據的能力」。

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但Mark Gurman指出，這些功能目前還沒有得到美國食品藥物管理局（FDA）的批准，也不是設計用來替代助聽器。考慮到蘋果的健康目標，他預計AirPods將於不久的將來「更正式地」承擔這些功能。

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蘋果分析師郭明錤早前也曾提及，蘋果已打算在未來的AirPods中添加生物識別的健康監測功能，其中一個技術專利就描述了一個耳機上的健康監測系統，可通過內置的運動傳感器接觸皮膚，來檢測包括體溫、心率、出汗水平等生理指標。

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責任編輯：陳卓賢

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