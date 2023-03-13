【ChatGPT安全】職場使用AI工具　專家籲留意服務條款

▲ 企業如想使用AI協助工作，可選擇資料中心不會和別人共享的聊天機械人。（法新社）

ChatGPT面世後，受到愈來愈多企業的關注，甚至開始用它來查資料、做摘要等。但網絡安全企業DEVCORE行政總裁翁浩正在「DEVCORE Conference 2023」上指出，在職場使用ChatGPT一類AI工具時，必須留意其服務條款（Terms of Use），因為它隨時會「學習」當中資料，並應用於其他地方。

翁浩正表示，當ChatGPT在職場應用時，用戶有時會將公司的內部資料上傳給AI做分析，但實行這一步前，必先要留意其服務條款，了解它會如何運用這些資料、甚至會否傳送至其他人作任何用途。

【ChatGPT】通用汽車採用ChatGPT 夥微軟開發車載數碼助手

如果企業沒有自行建立伺服器，而是將資料直接上傳在雲端上，那麼AI就有可能會學習這些資料，結果企業或會因此而資料外洩。企業如想使用AI協助工作，翁浩正建議，可選擇資料中心不會和別人共享的聊天機械人。

【ChatGPT進化】微軟下周推GPT-4版本 藉「多模態模型」支援影片

另一方面，ChatGPT對網絡安全的工作也帶來好處。例如以往網絡安全專家需要自行分析黑客是如何入侵網站，但現在只需要把內容「餵」給ChatGPT，讓它分析各種攻擊手法，這時它就會在協助網絡安全上發揮正面作用。

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：

責任編輯：陳卓賢

《ET贏商有計》每集請來香港企業品牌，分享疫下營商Tips。即看最新一集：