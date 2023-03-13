▲ 【大行報告】高盛：盈利改善將帶動中資股今年走高、潛在升幅34% 薦40隻增長潛力股（附名單）

隨中國復常，今年中資企業盈利將顯著改善。高盛指，過去20年，當中資股盈利增長超過15%時，當年股市便有80%機會率上升，今年該行預計MSCI中國指數盈利增長17%，較市場平均預測14%更樂觀，也是過去十年以來升幅第三高的盈利預測，而「強勁的盈利增長是該行對中資股持樂觀看法的重要支持」，推薦40隻增長潛力股。

4大因素支持今年中資企業盈利增長17%

高盛解釋，17%的盈利增長預測有4大因素支持：（1）該行預測內地今年名議經濟增長預測達7.6%；（2）田於經營環境正常化，淨利率預期會由去年的低位溫和回升至約7.5%；（3）房地產市場對盈利的拖累逐漸消退；（4）庫存回補、營運槓桿正面、下游行業議價能力增長等利好盈利因素浮現。

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「傳統上，盈利是帶動中資股上升的合理及可靠的因素，預期MSCI中國指數年底可升見85，潛在升幅約34%。」

高盛看好三大行業可領跑

行業方面，高盛預期，消費、互聯網及媒體、醫療健康服務或設備這三大行業，將會帶動今年中資股復甦，而半導體及能源則會跑輸大市。據其該行「由上而下」對增長及盈利進行分析後，認為消費服務業及保險業盈利上行風險，而市場對於盈利預測的調整已回穩，但調升盈利預測的消息仍欠奉，特別是互聯網及媒體行業。

高盛稱，整體來看，中資股盈利增長加歸納為4大主題，分別是長期性（secular）、周期性（cyclical）、穩定（stable）及盈利前（pre-profit），當中長期性及穩定性的定價具吸引力。

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編輯：陳韻妍