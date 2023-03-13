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【避過一劫】美聯儲出手救矽谷銀行 港股避過大跌一劫 恒指全日急升376點

股樓投資 16:32 2023/03/13

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美國矽谷銀行（SVB）倒閉在剛過去周末震撼金融市場，惟聯儲局在亞洲股市開市前緊急出手挽救SVB，成功令港股避過大跌一劫，恒指全日急升376點。

港股今早開市高開92點報19411點，其後大市升幅顯著擴大，恒指一度升471點高見19791點，惟未能超越俗稱牛熊分界綫的250天平均綫（現處19878點），收市報19695點，全日升376點或1.9%，成交額1,451億元。

延伸閱讀：滙豐指中資股估值低於5年平均水平  另推薦其中7股【見下頁

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石油股表現標青，中海油（00883）升5.9%，收報12.08元；中石化（00386）升5.7%，收報4.79元；中石油（00857）升3.9%，收報4.49元。

電訊股亦持續強勢，中移動（00941）收報64.85元，升4.6%；中國聯通（00762）收報6元，升5.1%；中國電信（00728）收報4.48元，升6.4%。

科技股方面，騰訊（00700）收報344.8元，升3.9%；阿里巴巴（09988）收報83.25元，升2.6%；美團（03690）收報129元，升1.3%；京東集團（09618）收報159元，升0.2%。

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記者：李兆明

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