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【串流平台】奧斯卡影后楊紫瓊、「最佳男配角」關繼威新劇《西遊ABC》　5.24 Disney+上架

Hot Talk 15:01 2023/03/13

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【串流平台】奧斯卡影后楊紫瓊、「最佳男配角」關繼威新劇《西遊ABC》　5.24 Disney+上架

馬來西亞華裔女星楊紫瓊（Michelle Yeoh）憑《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once）贏得奧斯卡（Oscars）首位亞裔影后，同時，關繼威亦憑該戲奪得「最佳男配角」，而由兩人演出的最新原創劇集《西遊ABC》（American Born Chinese） 即將於5月24日於迪士尼（美：DIS）旗下串流平台Disney+ 獨家上線。

與此同時，Disney+亦推出奧斯卡影后楊紫瓊精選作品：

作品名稱 上線日期
Marvel Studios《尚氣與十環幫傳奇》 現已獨家串流上線
《東方三俠》 現已上線
《葉問外傳：張天志》
《西遊ABC》 5月27日獨家上線

另外，迪士尼發行的《阿凡達：水之道》（Avatar： The Way of Water）及Marvel Studios《黑豹2：瓦干達萬歲》（Black Panther： Wakanda Forever） 分別贏得榮獲最佳視覺效果獎及最佳服裝設計獎。而《黑豹2：瓦干達萬歲》正在Disney+ 獨家串流上線。

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編輯：姚卓然

 

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