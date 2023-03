▲ 【串流平台】奧斯卡影后楊紫瓊、「最佳男配角」關繼威新劇《西遊ABC》 5.24 Disney+上架

馬來西亞華裔女星楊紫瓊(Michelle Yeoh)憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)贏得奧斯卡(Oscars)首位亞裔影后,同時,關繼威亦憑該戲奪得「最佳男配角」,而由兩人演出的最新原創劇集《西遊ABC》(American Born Chinese) 即將於5月24日於迪士尼(美:DIS)旗下串流平台Disney+ 獨家上線。

與此同時,Disney+亦推出奧斯卡影后楊紫瓊精選作品:

作品名稱 上線日期 Marvel Studios《尚氣與十環幫傳奇》 現已獨家串流上線 《東方三俠》 現已上線 《葉問外傳:張天志》 《西遊ABC》 5月27日獨家上線

另外,迪士尼發行的《阿凡達:水之道》(Avatar: The Way of Water)及Marvel Studios《黑豹2:瓦干達萬歲》(Black Panther: Wakanda Forever) 分別贏得榮獲最佳視覺效果獎及最佳服裝設計獎。而《黑豹2:瓦干達萬歲》正在Disney+ 獨家串流上線。

編輯:姚卓然