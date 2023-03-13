【大行報告】滙豐研究：太古催化劑未明朗 惟下行空間有限

滙豐研究表示，太古（00019）仍有短期挑戰，催化劑亦未明朗，其目前估值仍處於低位，相信折讓不會再擴大。不過基於強勁的股息分配，滙豐料其下行空間有限，維持其「持有」評級，目標價由60元微降至59元。太古周一（13日）收報58.9元，跌幅1.7%。





【同場加映】青姐話：美市開門四件事 港市兩會俾指示

該行認為，太古的2022財年業績較預期低，其股價一直表現強勁，已經反映了回購的影響，而重新開放的積極作用仍需繼續觀察。

【延伸閱讀】2023年部署：聚焦通關及通脹 兔年值留意的10大收息股【見下頁】

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

該行亦表示，關注集團在飲料業務中的原材料價格上漲，料內地的生產設施重組應能部分抵銷其成本壓力並提高效率，而收購的東南亞資產的盈利貢獻亦開始推動盈利增長。

【同場加映】溫股知新：經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】



#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv



#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com】



#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn】

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

#$150試閱《iMoney》電子版3個月 【http://imoney.hket.com/article/3399982】



撰文：鄭昊彤