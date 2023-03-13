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【大行報告】滙豐研究：太古催化劑未明朗 惟下行空間有限

股樓投資 18:43 2023/03/13

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滙豐研究表示，太古（00019）仍有短期挑戰，催化劑亦未明朗，其目前估值仍處於低位，相信折讓不會再擴大。不過基於強勁的股息分配，滙豐料其下行空間有限，維持其「持有」評級，目標價由60元微降至59元。太古周一（13日）收報58.9元，跌幅1.7%。
 


【同場加映】青姐話：美市開門四件事 港市兩會俾指示

青姐話
【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

該行認為，太古的2022財年業績較預期低，其股價一直表現強勁，已經反映了回購的影響，而重新開放的積極作用仍需繼續觀察。

 

 

【延伸閱讀】2023年部署：聚焦通關及通脹  兔年值留意的10大收息股【見下頁

    點擊圖片放大
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該行亦表示，關注集團在飲料業務中的原材料價格上漲，料內地的生產設施重組應能部分抵銷其成本壓力並提高效率，而收購的東南亞資產的盈利貢獻亦開始推動盈利增長。

 

【同場加映】溫股知新：經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

溫股知新
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撰文：鄭昊彤

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港股 大行報告 太古股份公司 A（00019）

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