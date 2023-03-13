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【異動股】納入滬港通生效 艾美疫苗股價最高飈八成

股樓投資 16:15 2023/03/13

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艾美疫苗（06660）早前成首批新增調入滬港通下港股通股票及恒生綜合指數成分股之一，於周一（13日）正式生效同日利好其股價向上，早市更一度升1.8倍高見100元，創下上市以來新高。其後升幅收窄，艾美疫苗至收市報58.65元，共升23.25元，仍錄65.7%升幅。

 

【同場加映】青姐話：美市開門四件事 港市兩會俾指示

青姐話
【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

另外，公司日前宣布擬發行不超2.42億股非上市人民幣普通股。市場人士認為，發行內資股的計劃是艾美疫苗繼H股後，佈局轉戰A股IPO的前奏。

 

【延伸閱讀】ChatGPT大熱： 國產ChatGPT即將登場! 百度宣布推出「文心一言」 股價一度爆升超過18%【見下頁

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撰文：鄭昊彤

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