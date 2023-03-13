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【中國移動941】中移動：主要經營指標表現良好 績前料2022年全年派息比率將上升

股樓投資 17:04 2023/03/13

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中國移動（00941）公布，將於下周四（23日）公布去年業績，預料2022年全年派息率將按年提升，並估計2023年以現金方式分配的利潤提升至當年股東應佔利潤的70%以上。中國移動周一（13日）收報64.85元，升幅4.6%。


【同場加映】青姐話：美市開門四件事 港市兩會俾指示

青姐話
【青姐話】美市開門四件事 港市兩會俾指示

公司指今年將穩中求進，加快推進從數量規模領先向質量效益效率領先轉變、主要經營指標表現良好。1 月份，公司移動客戶數達9.76億戶，其中，5G套餐客戶數6.22億戶，有線寬帶客戶數達2.75億戶。

 

【延伸閱讀】兔年部署：晨星推薦逾10隻港股  受惠內地消費反彈【見下頁

    點擊圖片放大
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中移動亦表示，公司實際控制人中國移動集團已累計增持公司26,208,210股A股股份，累計增持金額約15.09億元（不含佣金及交易税費），而集團亦會根據公司股票價格波動情況及資本市場整體趨勢，適時繼續實施增持計劃。

 

【同場加映】溫股知新：經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

溫股知新
【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

 

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撰文：鄭昊彤

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