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辛偉誠增英475億軍費 不明言中國是威脅

環球政治 15:03 2023/03/13

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英國即將公布最新國家安全及國際政策評估前夕，首相辛偉誠（Rishi Sunak）宣布，額外增加50億英鎊軍費（約475億港元），確保英國不再受敵對勢力威脅。惟軍費增幅相信不能滿足部分保守黨內人士，對英國國防開支的要求。

英國逾50萬適齡人口離勞動市場 預算案推措施鼓勵就業 【下一頁】

即將訪問美國的辛偉誠宣布，額外增加的50億英鎊軍費將補充武器庫，同時資助與美國及澳洲的三邊安全夥伴關係AUKUS潛艇計劃。同時，辛偉誠把國防開支佔本地生產總值（GPD） 2.5%列為長期目標。

辛偉誠讚揚此舉將使英國永遠不會再受敵對勢力行動威脅，而且亦展示自己是信守承諾之人，形容增加軍費是「強大且正面的宣言」。

聲明中辛偉誠指全球變得不穩定，各國之間競爭亦趨激烈，英國必須做好準備。他指英國將加強國防，鞏固由經濟至科技供應鏈及情報領域安全，不再因敵對力量的威脅變得脆弱。

【矽谷銀行】辛偉誠將公布新計劃 減輕SVB倒閉在英影響 【下一頁】

辛偉誠亦指出，中國對全球秩序發起全新挑戰，但不認為應該簡單以「威脅」二字形容中國，表明在外交政策上削弱兩國關係並不明智。反之，他指英國將尋求與中國協商，加強捍衛在意的事物。

防相華禮仕（Ben Wallace）歡迎軍費增加，特別現時更是英國經濟困難時期，希望英國政府繼續維持近年來加大軍費投資。

然而，軍費增幅或面臨黨內人士不滿。據悉，不少保守黨人認為，英國需要起碼再多一倍軍費投資，才能滿足更新英軍及支援烏克蘭的軍事需求。

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責任編輯：吳漢培

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