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【領展供股】領展供股權2915午後爆升4成　倒數四日交投

當炒股 14:18 2023/03/13

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領展 （00823） 供股權於上周四開始在市場上交易，因應領展正股近期股權走弱，最新除權後價格與供股價44.2元接近。在領展供股權理論價值減少、「水位」淺窄下，供股權價格更為波動。領展供股權 （02915） 周一早市曾跌16%，低見2.6元，但領展正股於午後反彈約2.8%後，領展供股權最多曾升47%見4.54元新高。

至下午2時15分，領展供股權升38%，報4.27元，成交5230萬元。領展正股報48.75元，升2.6%，成交6億元。

領展供股權交易期為3月9日至16日，在周四停止交易前，其理論內含價值約相當於正股價格與供股價的差距。

【開市追揸沽】矽谷銀行爆煲波及港股？ 中移動增派息可跟進？

開市追揸沽
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編輯：麥德銘

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港股 領展房產基金（00823） 領展 內含價值
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