英國逾50萬適齡人口離勞動市場 預算案推措施鼓勵就業

英國目前有多達100萬個職位空缺，自新冠疫情以來有超過50萬適齡人口離開勞動市場。財相侯俊偉（Jeremy Hunt）指周三（15日）公布的預算案，將推出新措施鼓勵民眾就業。

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侯俊偉周日（12日）接受天空電視台（Sky News）訪問，指政府需打破英國人的工作障礙，包括父母因育兒費高昂難投入職場、年長人士考慮提早退休、長期病患者等階層遇到的問題。

他形容英國脫歐是正確選擇，因此英國不應該透過無限移民來填補勞動力空缺。

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據悉，預算案將推出多項鼓勵就業措施。

英國福利救濟金（Universal Credit）自2006年起凍結，侯俊偉計劃增加及提早向父母支付的托兒津貼金額。當局也考慮增聘托兒所人手及降低托兒費用。

當局為鼓勵50歲以上人士重返職場或延遲退休，也考慮上調私人退休金徵稅門檻。當局也考慮針對建築等人手短缺行業，設置訓練營教授年長工人新技能。

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責任編輯：鄭錦玲