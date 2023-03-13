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【語音聊天】Reddit關閉實時語音聊天功能　稱續運行將消耗大量資源

科技 18:00 2023/03/13

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在3月21日至5月31日期期間，用戶可下載2022年9月1日後進行的Reddit Talk存檔。（Reddit）

語音聊天平台Clubhouse曾在2021年風靡一時，社交網站Reddit當年也仿效其風格，推出實時語音聊天功能「Reddit Talk」。但由於Reddit Talk的第三方語音供應商即將關閉，如保持該功能運行將消耗大量資源，所以Reddit決定將於3月21日關閉該功能。

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雖然2021年4月推出的Reddit Talk，發布至今不足2年就宣布關閉，但Reddit強調，語音領域仍在該社區佔有重要地位，現時正努力簡化其核心平台和改善基礎設施，不過就沒有提供該功能會於何時回歸的時間表。

Reddit表示，在3月21日至5月31日期期間，用戶可下載2022年9月1日後進行的Reddit Talk存檔。

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該公司又提到，將會推出其他功能與像TikTok一類短片平台競爭，當中包括開發獨立影片和文字串流的功能，讓用戶可以專注於一種形式的內容。

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責任編輯：陳卓賢

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