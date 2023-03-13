▲ 【新股IPO】上市委員會預告2023年政策議程 特專科技18C章外另有4大IPO議題

港交所 （00388） 旗下聯交所發布《2022年上市委員會報告》，回顧上市委員會2022年的工作並展望2023年及以後的政策方向。 聯交所表示，擬於2023年及以後審議有關特專科技公司上市（即上市規則18C章）制度的諮詢總結，其餘關於招股章程及上市流程的議題包括：

檢討GEM

優化首次公開招股價格發現流程及市場基礎建設

有關對香港首次公開招股結算程序作出變動的《上市規則》修訂建議

檢討公眾持股量規定

聯交所也擬檢討《上市規則》第15A章有關結構性產品的條文，並會諮詢檢討《環境、社會及管治報告指引》內氣候披露相關資料、諮詢建議修訂與中國發行人相關的《上市規則》條文，以及總結有關擴大無紙化上市機制及其他《上市規則》修訂的諮詢總結。

上市委員會2022年審理126份上市申請

聯交所表示，去年上市委員會審理126份上市申請，按年增加6%，並對6宗覆核及29宗紀律個案進行聆訊。過去一年內，有10家於美國上市的大中華發行人回港上市，其中6家選擇作雙重主要上市。香港市場年內亦首次有5家SPAC上市（總集資額達50億元）。

在ESG範疇上，聯交所提升ESG Academy網頁內容，舉辦一系列氣候信息披露培訓，並發布發行人ESG披露情況的審閱報告。

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記者：麥德銘