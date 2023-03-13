  • 20°C
香港時間 : 2023313日 (週一) 14:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】上市委員會預告2023年政策議程　特專科技18C章外另有4大IPO議題

新股IPO 14:05 2023/03/13

分享：

分享：

【新股IPO】上市委員會預告2023年政策議程　特專科技18C章外另有4大IPO議題

港交所 （00388） 旗下聯交所發布《2022年上市委員會報告》，回顧上市委員會2022年的工作並展望2023年及以後的政策方向。 聯交所表示，擬於2023年及以後審議有關特專科技公司上市（即上市規則18C章）制度的諮詢總結，其餘關於招股章程及上市流程的議題包括：

  • 檢討GEM
  • 優化首次公開招股價格發現流程及市場基礎建設
  • 有關對香港首次公開招股結算程序作出變動的《上市規則》修訂建議
  • 檢討公眾持股量規定

聯交所也擬檢討《上市規則》第15A章有關結構性產品的條文，並會諮詢檢討《環境、社會及管治報告指引》內氣候披露相關資料、諮詢建議修訂與中國發行人相關的《上市規則》條文，以及總結有關擴大無紙化上市機制及其他《上市規則》修訂的諮詢總結。

上市委員會2022年審理126份上市申請

聯交所表示，去年上市委員會審理126份上市申請，按年增加6%，並對6宗覆核及29宗紀律個案進行聆訊。過去一年內，有10家於美國上市的大中華發行人回港上市，其中6家選擇作雙重主要上市。香港市場年內亦首次有5家SPAC上市（總集資額達50億元）。

在ESG範疇上，聯交所提升ESG Academy網頁內容，舉辦一系列氣候信息披露培訓，並發布發行人ESG披露情況的審閱報告。

【開市追揸沽】矽谷銀行爆煲波及港股？ 中移動增派息可跟進？

開市追揸沽
【開市追揸沽】矽谷銀行爆煲波及港股？ 中移動增派息可跟進？

 

相關文章：

【新股IPO改革】特專科技公司上市估值門檻傳降至60億　料月內落實

【新股IPO改革】港交所：3月1日起開始FINI用戶測試

記者：麥德銘

開啟hket App，閱讀全文
港股 IPO ESG 創業板 特殊目的收購公司（SPAC） 香港交易及結算所有限公司
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【領展供股】領展供股權2915午後爆升4成　倒數四日交投

下一篇文章

【新股IPO】富衛集團FWD據報最快周一第三度向聯交所遞交上市申請　料集資78億元
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股市況】騰訊、中移動升5%　領展股權升4成　恒指升400點（不斷更新）
【港股市況】騰訊、中移動升5%　領展股權升4成　恒指升400點（不斷更新）
【SIVB】美國救市：聯儲局250億美元應付各銀行擠提　矽谷銀行存款獲100%保障
【SIVB】美國救市：聯儲局250億美元應付各銀行擠提　矽谷銀行存款獲100%保障
【SIVB】美國矽谷銀行倒閉的關鍵48小時　揭秘背後原因？
【SIVB】美國矽谷銀行倒閉的關鍵48小時　揭秘背後原因？
【SIVB】滙豐等據報與英國政府緊急商討矽谷銀行白武士方案　辛偉誠：很快有方案（第二版）
【SIVB】滙豐等據報與英國政府緊急商討矽谷銀行白武士方案　辛偉誠：很快有方案（第二版）
【SIVB】矽谷銀行倒閉前幾小時　緊急發員工花紅
【SIVB】矽谷銀行倒閉前幾小時　緊急發員工花紅
【SIVB】美國矽谷銀行爆煲波及港股、逾15%B股中招？　SOHO潘石屹否認血本無歸（第三版）
【SIVB】美國矽谷銀行爆煲波及港股、逾15%B股中招？　SOHO潘石屹否認血本無歸（第三版）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款