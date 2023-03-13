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【新股IPO】富衛集團FWD第三度向聯交所遞交上市申請　去年經調整虧損8.23億美元（第二版）

新股IPO 17:04 2023/03/13

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【新股IPO】富衛集團FWD第三度向聯交所遞交上市申請　去年經調整虧損8.23億美元（第二版）

李澤楷旗下富衛集團（FWD Group）第三度向聯交所遞交IPO申請，市場預期集資約10億美元（約78億港元），並於第二季招股上市。據初步招股書顯示，富衛集團去年非國際財務報告準則的經調整虧損8.23億美元，主要由於融資成本及其他非經常性成本增加，以及不利的資本市場變動導致投資回報虧損；分部經調整稅前營運利潤則為3.34億美元。

富衛集團去年的年化新保費增長3.7%

富衛集團新業務價值於2021年按固定匯率計增加12.7%（按實質匯率計為11.1%）及於2022年按固定匯率計增加28.9%，至8.23億美元。去年的年化新保費增長3.7%至14.08億美元，集團內涵價值增加13.9%至60.66億美元。

富衛集團去年淨保費及收費收入減少15.4%至78.66億美元，投資回報大跌93.5%至1.38億美元。截至2022年12月31日，股權證券僅佔投資組合的13.6%。

2022年續保率約92%

就續保率而言，按13個月的續保率計算，香港從2020年因疫情導致的略低基數約79%，反彈至2021年的約87%，並進一步增至2022年的約92%。

富衛集團指，上市集資所得將主要用於支持增長及抓住將業務進一步向客戶及渠道覆蓋滲透的機會，集團於2021和2022年共籌集了18.25億美元的私募資金，以支持公司的增長計劃。

富衛集團去年曾二度再港遞表上市，均因市況不佳而擱置。富衛集團曾於2021年尋求在美國上市，預期集資30億美元，但最終於2021年底決定將上市地點轉移至香港。

（第二版加入FWD三度遞表）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具    

相關文章：【保險公司】富衛去年新業務價值按年增長29%至8.23億美元

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