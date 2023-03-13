▲ 【新股IPO】富衛集團FWD據報最快周一第三度向聯交所遞交上市申請 料集資78億元

彭博引述消息人士報道，李澤楷旗下富衛集團（FWD Group）計劃最快於周一（13日）第三度向聯交所遞交IPO申請，預期集資約10億美元（約78億港元），預期第二季招股上市。

報道指，由於去年9月交的上市申請已失效，故富衛正考慮重新提交包括最新財務數據的上市文件，但有關上市規模及時間表等細節仍有可能發生變化。富衛集團代表拒評。

富衛集團曾於2021年尋求在美國上市，預期集資30億美元，但最終於2021年底決定將上市地點轉移至香港。

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編輯：陳韻妍