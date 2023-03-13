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【SIVB】對沖基金Bill Ackman：美國政府介入行動料失敗、或有更多銀行倒下來　促為所有存款提供保障

股市 13:20 2023/03/13

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【SIVB】對沖基金Bill Ackman：美國政府介入行動料失敗、或有更多銀行倒下來　促為所有存款提供保障

對沖基金Pershing Square資本管理行政總裁Bill Ackman認為，雖然美國政府介入矽谷銀行倒閉事件，以增強市場對於美國銀行體系的信心，但相信有關行動會失敗，更多銀行可能會倒下來，故促請政府為所有銀行的存款提供保障，避免引發經濟下挫。

Bill Ackman：現時美國對矽谷銀行的處理並非救市

Bill Ackman在Twitter上指，現時美國政府對矽谷銀行做的事並非救市（bailouts），在2008年金融海嘯時，以納稅人資金透過優先股形式向銀行注資，當時債權人受到保障，股東的權益則被攤薄，納稅人資金被迫承受風險，但造成有關危機的大多數人則沒有任何後果，這才是救市。

他表示，雖然在政府介入下，仍有更多銀行倒下，但至少現時對政府如何處理有關問題有一個清晰的路線圖。「搞砸一切的人會承受後果，沒有充分監督銀行的投資者，其投資將會被清零，債權人也會面對相似的命運。」

美國政府做了正確的事　增加存戶信心

「重要的是，政府向存戶發出可以信任銀行體系的訊息，若存戶沒有信心，可能最終只會剩下3或4家大到不能倒的銀行，納稅人將為此承擔責，全國的社區銀行及區域銀行將會被摧毀。」

Ackman稱，慶幸美國政府為國家做了正確的事。他相信，矽谷銀行事件仿如令銀行董事會及管理層接到一個巨大的警鐘，而作為一家倒閉銀行的董事或行政總裁並不好玩，要面對多年訴訟、監管調查、個人責任、潛在的民事及刑事指控，以及巨大的聲譽損失。

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編輯：陳韻妍

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