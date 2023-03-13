  • 20°C
香港時間 : 2023313日 (週一) 14:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【奧斯卡】俄反對派領袖紀錄片獲獎 納瓦尼妻：「夢想一日你會自由」

環球社會熱點 13:30 2023/03/13

分享：

分享：

講述俄羅斯反對派領袖納瓦尼（Alexei Navalny）被人用毒刺殺的紀錄片《納瓦尼》（Navalny），成為奧斯卡最佳紀錄片，納瓦尼妻子尤利婭（Yulia Navalnaya）發表得獎感言時為丈夫發聲，期待一天他終獲自由。

【奧斯卡】楊紫瓊成首位亞裔影后 《奇異女俠玩救宇宙》橫掃7獎 【下一頁】

尤利婭在子女陪伴下，在台上發表得獎感言，稱

「我丈夫僅僅因為說出真相及捍衛民主入獄。」（My husband is in prison just for telling the truth. My husband is in prison just for defending democracy.）

尤利婭再向丈夫公開喊話，希望他繼續堅強，

「我夢想終有一日，你與俄羅斯會獲得自由。」（I am dreaming of the day when you will be free and our country will be free.）

    點擊圖片放大
    +4
    +3

【奧斯卡】華裔關繼威奪最佳男配 住過難民營母親為港人 【下一頁】

導演Daniel Roher亦表明，把獎項獻給納瓦尼，以及全球所有人在獄中的政治囚犯。

納瓦尼女兒Dasha早前出席奧斯卡酒會時透露，家人難以與納瓦尼聯絡，指他們只允許寫信聯繫，代表律師亦只有時准許探訪。她指父親狀況尚可，惟健康慢慢變差令人擔憂。

Dasha稱納瓦尼對家人能夠參加奧斯卡感高興，希望他們能好好享受。她指父親希望家人代表自己及所有為俄羅斯民主奮鬥的人士現身頒獎禮，他們亦希望能幫助納瓦尼出獄。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【奧斯卡】英男星紅地毯受訪太直接 網民直言「好難頂」（有片）
今日
【奧斯卡】英男星紅地毯受訪太直接 網民直言「好難頂」（有片）
【俄烏戰爭】俄軍傳數日折損過千 烏軍被指單日死逾200
今日
【俄烏戰爭】俄軍傳數日折損過千 烏軍被指單日死逾200
【奧斯卡】首設危機小組 免Will Smith打人同類事件重演
今日
【奧斯卡】首設危機小組 免Will Smith打人同類事件重演
【俄烏戰爭】俄僱傭兵「瓦格納」 稱接近巴赫穆特市中心
2023/03/12
【俄烏戰爭】俄僱傭兵「瓦格納」 稱接近巴赫穆特市中心
澤連斯基求亮相奧斯卡頒獎禮 據報連續兩年遭拒
2023/03/11
澤連斯基求亮相奧斯卡頒獎禮 據報連續兩年遭拒

你可能感興趣

【奧斯卡】英男星紅地毯受訪太直接 網民直言「好難頂」（有片）
今日 11:58
【奧斯卡】英男星紅地毯受訪太直接 網民直言「好難頂」（有片）
【俄烏戰爭】俄軍傳數日折損過千 烏軍被指單日死逾200
今日 10:48
【俄烏戰爭】俄軍傳數日折損過千 烏軍被指單日死逾200
【奧斯卡】首設危機小組 免Will Smith打人同類事件重演
今日 08:05
【奧斯卡】首設危機小組 免Will Smith打人同類事件重演
網絡熱話 頒獎禮 電影 奧斯卡 俄羅斯 紀錄片

上一篇文章

英國逾50萬適齡人口離勞動市場 預算案推措施鼓勵就業

下一篇文章

【奧斯卡】楊紫瓊成首位亞裔影后 《奇異女俠玩救宇宙》橫掃7獎

緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

於印度遭當街亂摸性騷擾 日本女反於Twitter致歉
於印度遭當街亂摸性騷擾 日本女反於Twitter致歉
英24間頂尖大學 兩成學生因生活成本考慮輟學
英24間頂尖大學 兩成學生因生活成本考慮輟學
英國推新網絡安全法 WhatsApp加密通訊受限或停運
英國推新網絡安全法 WhatsApp加密通訊受限或停運
英足球名宿連尼加批難民政策遭停職 各方抵制BBC
英足球名宿連尼加批難民政策遭停職 各方抵制BBC
【俄烏戰爭一周年】被槍決烏老兵身份被讚成反抗象徵 俄軍傳破千人喪生（持續更新）
【俄烏戰爭一周年】被槍決烏老兵身份被讚成反抗象徵 俄軍傳破千人喪生（持續更新）
【矽谷銀行】美企CEO無法提款 千萬美元存款凍過水
【矽谷銀行】美企CEO無法提款 千萬美元存款凍過水
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款