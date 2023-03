【奧斯卡】俄反對派領袖紀錄片獲獎 納瓦尼妻：「夢想一日你會自由」

講述俄羅斯反對派領袖納瓦尼(Alexei Navalny)被人用毒刺殺的紀錄片《納瓦尼》(Navalny),成為奧斯卡最佳紀錄片,納瓦尼妻子尤利婭(Yulia Navalnaya)發表得獎感言時為丈夫發聲,期待一天他終獲自由。

尤利婭在子女陪伴下,在台上發表得獎感言,稱

「我丈夫僅僅因為說出真相及捍衛民主入獄。」(My husband is in prison just for telling the truth. My husband is in prison just for defending democracy.)

尤利婭再向丈夫公開喊話,希望他繼續堅強,

「我夢想終有一日,你與俄羅斯會獲得自由。」(I am dreaming of the day when you will be free and our country will be free.)

'My husband is in prison for telling the truth' — Yulia Navalnaya, wife of imprisoned Russian opposition leader Alexei Navalny, accepted the Oscar for Best Documentary Feature for 'Navalny' #Oscars pic.twitter.com/qehQjeCPZc — NowThis (@nowthisnews) March 13, 2023

導演Daniel Roher亦表明,把獎項獻給納瓦尼,以及全球所有人在獄中的政治囚犯。

納瓦尼女兒Dasha早前出席奧斯卡酒會時透露,家人難以與納瓦尼聯絡,指他們只允許寫信聯繫,代表律師亦只有時准許探訪。她指父親狀況尚可,惟健康慢慢變差令人擔憂。

Dasha稱納瓦尼對家人能夠參加奧斯卡感高興,希望他們能好好享受。她指父親希望家人代表自己及所有為俄羅斯民主奮鬥的人士現身頒獎禮,他們亦希望能幫助納瓦尼出獄。

責任編輯:吳漢培