【奧斯卡】楊紫瓊成首位亞裔影后 《奇異女俠玩救宇宙》橫掃7獎

馬來西亞女演員楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once)奪奧斯卡最佳女主角,成為史上首位亞裔奧斯卡影后。《奇異女俠玩救宇宙》成今屆奧斯卡大贏家,橫掃7個獎項。

楊紫瓊一上台領獎就激動表示,對於所有與她一樣、正收看頒獎禮的小男孩和小女孩而言,這是一座充滿希望和可能性的燈塔。她勉勵眾人要有遠大夢想,夢想會成真。

她更感觸地鼓勵女性:

女士們,唔好畀任何人話你唔再青春,永遠都唔好放棄。

今次為楊紫瓊首次獲提名奧斯卡就已封后,她發表得獎感言期間感謝香港,因她在香港展開演藝生涯,是香港電影讓她站在其肩膀上,更給她一條腿,讓她今日能站在奧斯卡舞台上。

楊紫瓊也透露,84歲母親正於馬來西亞吉隆坡收看頒獎禮,她要將奧斯卡獎座帶回家中獻給她。楊紫瓊成為首位亞裔影后,她形容大家正在造就歷史。

《奇異女俠玩救宇宙》共獲得11項奧斯卡提名,最終橫掃7個獎項,包括最佳電影、楊紫瓊奪最佳女主角、華裔男演員關繼威奪最佳男配角、珍美李寇蒂絲(Jamie Lee Curtis)奪最佳女配角、關家永與丹尼爾舒奈特(Daniel Scheinert)奪最佳導演、最佳原創劇本、最佳剪接。

責任編輯:鄭錦玲