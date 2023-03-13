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【奧斯卡】楊紫瓊成首位亞裔影后 《奇異女俠玩救宇宙》橫掃7獎

環球社會熱點 13:01 2023/03/13

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馬來西亞女演員楊紫瓊憑《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once）奪奧斯卡最佳女主角，成為史上首位亞裔奧斯卡影后。《奇異女俠玩救宇宙》成今屆奧斯卡大贏家，橫掃7個獎項。

【奧斯卡】華裔關繼威奪最佳男配 住過難民營母親為港人 【下一頁】

楊紫瓊一上台領獎就激動表示，對於所有與她一樣、正收看頒獎禮的小男孩和小女孩而言，這是一座充滿希望和可能性的燈塔。她勉勵眾人要有遠大夢想，夢想會成真。

    點擊圖片放大
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她更感觸地鼓勵女性：

女士們，唔好畀任何人話你唔再青春，永遠都唔好放棄。

今次為楊紫瓊首次獲提名奧斯卡就已封后，她發表得獎感言期間感謝香港，因她在香港展開演藝生涯，是香港電影讓她站在其肩膀上，更給她一條腿，讓她今日能站在奧斯卡舞台上。

楊紫瓊也透露，84歲母親正於馬來西亞吉隆坡收看頒獎禮，她要將奧斯卡獎座帶回家中獻給她。楊紫瓊成為首位亞裔影后，她形容大家正在造就歷史。

【奧斯卡】英男星紅地毯受訪太直接 網民直言「好難頂」（有片） 【下一頁】

《奇異女俠玩救宇宙》共獲得11項奧斯卡提名，最終橫掃7個獎項，包括最佳電影、楊紫瓊奪最佳女主角、華裔男演員關繼威奪最佳男配角、珍美李寇蒂絲（Jamie Lee Curtis）奪最佳女配角、關家永與丹尼爾舒奈特（Daniel Scheinert）奪最佳導演、最佳原創劇本、最佳剪接。

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責任編輯：鄭錦玲

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