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【金融會議】余偉文：金管局邀逾百重量級嘉賓出席3月兩大會議　冀更多財金人士體驗「Hong Kong is back！」

Hot Talk 12:46 2023/03/13

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【金融會議】余偉文：金管局邀逾百重量級嘉賓出席3月兩大會議　冀更多財金人士體驗「Hong Kong is back!」

金管局去年11月舉辦國際金融領袖投資峰會，為香港重返國際舞台掀開了序幕。金管局主席余偉文表示，金管局正密鑼緊鼓籌備今年各式活動，希望能讓更多財金界人士體驗「Hong Kong is back！」，包括3月22日至23日舉辦巴塞爾銀行監管委員會（BCBS）會議，以及3月24日與國際結算銀行（BIS）合辦的研討會。

余偉文表示，這一連串的國際級會議與峰會一樣高規格，不同的是，峰會賓客以國際金融機構負責人為主，但上述會議則主要邀請中央銀行及監管機構代表，例如西班牙央行行長兼BCBS主席Pablo Hernández de Cos，將會為3月24日研討會作主題演講。

今年是BIS在港的亞太區代表處成立25周年

BIS是一個由中央銀行組成的國際組織，可說是「央行」中的「央行」，透過促進各地中央銀行之間的合作和交流，以維持全球金融穩定。來自28個地方的45家中央銀行及銀行監管機構組成的BCBS，定期在BIS位於巴塞爾的總部和成員地區舉行會議，目的是制定維持全球金融穩定的最新銀行業監管政策。

「今年是金管局成立30周年，亦是BIS在港的亞太區代表處成立25周年，3月22日至23日的BCBS會議移師至香港舉行，是自2020年新冠疫情爆發以來，第一次在巴塞爾以外舉行的實體會議，這不但凸顯香港的國際金融中心地位，也肯定了香港維持國際金融穩定的貢獻。」

邀請了逾100名嘉賓出席與BIS合辦的研討會

余偉文指，3月24日金管局與BIS合辦的「在創新時代下與時並進的銀行業監管」 研討會，既是香港復常後第一個金融監管界國際會議，又是金管局30周年一系列活動的「頭炮」。金管局邀請了逾100名央行、監管機構和金融機構領袖出席，討論與銀行業相關的前瞻議題，包括監管機構和銀行如何應對瞬息萬變的金融環境、加密貨幣的未來發展等，演講嘉賓都是業界翹楚，相信他們在研討會上的分析、見解和經驗，將為與會者擴闊眼界、帶來裨益。

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編輯：陳韻妍

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