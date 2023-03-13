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【業績｜手機設備股】丘鈦科技半日升逾3%　去年溢利大跌八成、不派息

股市 12:41 2023/03/13

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【業績｜手機設備股】丘鈦科技半日升逾3%　去年溢利大跌八成、不派息

手機設備股丘鈦科技 （01478） 去年溢利約為1.7億元（人民幣‧下同），按年大減約80.2%。營業收入約為137.6億元，按年減少約26.3%，不派息。

丘鈦科技半日升3.5%，報4.69元。

集團指，營業收入減少的主要原因為（i）受新型冠狀病毒疫情反覆、全球經濟增速放緩等因素影響，全球智能手機特 別是高端機型的市場需求不佳，應用於手機的攝像頭模組和指紋識別模組的銷售數量按年分別下滑約12.4%和2.7%；及（ii）應用於手機的攝像頭模 組和指紋識別模組的高規格產品佔比下滑，令得攝像頭模組和指紋識別模組的平均銷售單價按年分別下滑約15.8%和34.8%。

期內，集團毛利率更由2021年的約9.4%跌至約為3.9%。集團解釋，毛利率下跌的主要原因為（i）受宏觀因素影響，應用於智能手機的攝像頭模組和指紋識別模組需求不佳，市場競爭加劇，擠壓單價以及利潤率；（ii）應用於手機的攝像頭模組和指紋識別模組的銷售數量按年下滑，高規格產品佔比亦下滑，令得集團產能利用率下降從而導致單位產品製造成本上升；（iii）IoT和車載攝像頭模組業務仍處於市場開拓階段，因此產能利用率仍待提升，影響了綜合毛利率；及（iv）人民幣兌美元匯率去年劇烈波動，中間價由本年初的6.3757調整至本年末的6.9646，貶值約9.2%，令得以美元計價進口結算的材料成本明顯上升，對毛利率帶來負面影響。

目標今年攝像頭模組佔比達到35%以上　非手機類攝像頭模組銷量至少增五成

展望今年，集團將提升於應用於智能手機領域的攝像頭模組的行業地位，重點提升在3200百萬像素及以上產品的銷售佔比，同時迅速擴大應用於智能汽車和IoT智能終端等非手機領域的攝像頭模組業務規模，並努力實現以下目標（i）3200百萬像素及以上應用於手機的攝像頭模組及應用於其他領域的攝像頭模組的合計銷售數量於攝像頭模組銷售總量的佔比達到35%以上（去年度約為30%）；及（ii）應用於非手機領域的攝像頭模組銷售數量按年增長不低於50%。

同時，集團認為未來智能視覺行業發展機遇與挑戰並存，長遠而言，手機終端、車載及IoT領域的光學產品規格升級持續，攝像頭模組的光學設計和結構 設計越來越複雜，對產品功能、性能及尺寸三方面的集成要求將持續提升。不過，地緣局勢複雜多變，部分地區爆發持久戰事對國際 政治及經濟的影響未見緩解，同時國際貿易壁壘有繼續加劇的風險。

【開市追揸沽】矽谷銀行爆煲波及港股？ 中移動增派息可跟進？

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編輯：姚卓然

港股 丘鈦科技（01478） 智能手機 手機設備股
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