▲ 【HSBC滙豐】滙豐香港首推海外護照持有人數碼開戶服務 適用於15地區護照

HSBC滙豐 （00005） 宣布，為向計劃移居香港或對本港銀行服務有需求的海外客戶提供更好支援，最新推出新服務讓海外護照持有人，可利用流動裝置遙距申請開立滙豐香港銀行戶口，全程少於10 分鐘。滙豐形容，該服務屬全港首創的服務。

在此之前，非香港身份證持有人如希望開立香港銀行戶口，必須親身到滙豐的香港或海外分行辦理，而海外的申請或需時兩星期處理。

滙豐表示，合資格的個人客戶憑海外護照，經香港滙豐流動理財應用程式便可遙距開戶。客戶除可於10分鐘內以流動裝置完成整個開戶程序並使用戶口，亦能夠即時設定流動理財，或可於抵港前收到提款卡。

滙豐香港海外開戶服務適用於15個地區簽發的護照

據滙豐資料，新服務適用於18至64歲，持有澳洲、比利時、加拿大、印度、愛爾蘭、意大利、澤西島、墨西哥、菲律賓、新加坡、南非、英國、美國、越南或台灣簽發的護照，並居於澳洲、加拿大、香港、澳門、新加坡、英國或美國的客戶。

滙豐香港區財富管理及個人銀行業務國際客戶及卓越理財策劃主管吳詠儀表示，滙豐致力成為世界領先並受國際客戶推崇的銀行，並努力為客戶提供最佳解決方案，讓他們獲得一致及無憂的服務體驗，最新推出的海外開戶服務反映滙豐繼續利用科技提升流動理財服務，亦體現了滙豐全力支持香港透過吸引世界各地的人才和投資者，發展成為領先全球的國際城市。

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編輯：麥德銘