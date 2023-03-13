▲ 【大行報告】高盛：九倉坐擁440億元淨現金兼估值合理 調升評級惟降目標價

九龍倉 （00004） 去年盈利大跌，高盛指，雖然九倉股價在過去3個月內累跌25%，惟相信已反映去年業績疲軟及投資證券組合估值下調的下行風險，而九倉管理層對於今年前景持審慎態度，預期今年不同業務表現不一，集團今年資本開支重點放在本港的住宅發展項目，特別是持股30%的啟德項目。

九倉管理層預期，內地物業發展合同銷售去年已見底，但基於可銷售資源有限，今年合同銷售目標僅介乎40億至60億元人民幣。高盛指，九倉土儲只有約170萬平方米，而且淨訂單只有85億元人民幣，預期九倉今年內地物業發展銷售收入只有72億元，相關盈利則為6億元。

大摩看好九倉今年將全面受惠於內地復常 評級連升兩級【下一頁】

內地投資物業方面，租戶銷售額特別是奢侈品銷售有復甦跡象，高盛料可支持九倉今年內地零售續租租金有低雙位數增長，但管理層憂未來數月內地人外遊或會令本地支出減少。

高盛指，即使該行預期九倉未來盈利增長放慢，而且內地物業發展及投資物業的資產回報放緩，但其股價較每股資產淨值（NAV）折讓近67%，2023年預測市帳率約0.4倍，預測市盈率約13倍，估值仍然合理，更重要是九倉坐擁淨現金440億元，當中包括括400億元股權投資及持有的綠城 （03900） 股份，相信於其市值約77%。

若會德豐增持九倉 將成股價另一支持

高盛稱，雖然該行不清楚會德豐會否將九倉私有化，但會德豐一直在公開市場增持九倉，若會德豐未來再增持九倉，相信會成為股價另一支持。高盛將九倉2023年及2024年每股盈利下調17%及調升3%，12個月目標價調低4.3%至22元，評級由「沽售」調升至「中性」。

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編輯：伍鍵文