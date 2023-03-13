  • 19°C
香港時間 : 2023313日 (週一) 13:08
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【大行報告】高盛：九倉坐擁440億元淨現金兼估值合理　調升評級惟降目標價

股市 12:29 2023/03/13

分享：

分享：

【大行報告】高盛：九倉坐擁440億元淨現金兼估值合理　調升評級惟降目標價

九龍倉 （00004） 去年盈利大跌，高盛指，雖然九倉股價在過去3個月內累跌25%，惟相信已反映去年業績疲軟及投資證券組合估值下調的下行風險，而九倉管理層對於今年前景持審慎態度，預期今年不同業務表現不一，集團今年資本開支重點放在本港的住宅發展項目，特別是持股30%的啟德項目。

九倉管理層預期，內地物業發展合同銷售去年已見底，但基於可銷售資源有限，今年合同銷售目標僅介乎40億至60億元人民幣。高盛指，九倉土儲只有約170萬平方米，而且淨訂單只有85億元人民幣，預期九倉今年內地物業發展銷售收入只有72億元，相關盈利則為6億元。

大摩看好九倉今年將全面受惠於內地復常　評級連升兩級【下一頁】

內地投資物業方面，租戶銷售額特別是奢侈品銷售有復甦跡象，高盛料可支持九倉今年內地零售續租租金有低雙位數增長，但管理層憂未來數月內地人外遊或會令本地支出減少。

高盛指，即使該行預期九倉未來盈利增長放慢，而且內地物業發展及投資物業的資產回報放緩，但其股價較每股資產淨值（NAV）折讓近67%，2023年預測市帳率約0.4倍，預測市盈率約13倍，估值仍然合理，更重要是九倉坐擁淨現金440億元，當中包括括400億元股權投資及持有的綠城 （03900） 股份，相信於其市值約77%。

若會德豐增持九倉　將成股價另一支持

高盛稱，雖然該行不清楚會德豐會否將九倉私有化，但會德豐一直在公開市場增持九倉，若會德豐未來再增持九倉，相信會成為股價另一支持。高盛將九倉2023年及2024年每股盈利下調17%及調升3%，12個月目標價調低4.3%至22元，評級由「沽售」調升至「中性」。

更多【即市財經分析】文章

相關文章：【九倉業績】吳天海：內地很多人聯絡九倉、惟集團憂財困內房項目恐有陷阱　寧願選擇投政府地皮

相關文章：【業績】九龍倉全年基礎淨盈利按年跌92%、中港所有業務皆放緩　派第二次中期息0.2元

【開市追揸沽】矽谷銀行爆煲波及港股？ 中移動增派息可跟進？

開市追揸沽
【開市追揸沽】矽谷銀行爆煲波及港股？ 中移動增派息可跟進？

編輯：伍鍵文

港股 九龍倉集團（00004） 個股分析 啟德 每股盈利 目標價 每股資產淨值 大行報告
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【HSBC滙豐】滙豐香港首推海外護照持有人數碼開戶服務　 適用於15地區護照

下一篇文章

【美股期貨】美國為SVB設救市方案　美股踏入夏令時間　道指期貨升近400點、納指期貨升1.7%（不斷更新）
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【SIVB】美國矽谷銀行爆煲波及港股！幾多間上市公司有份？逾15%B股中招？（第三版）
【SIVB】美國矽谷銀行爆煲波及港股！幾多間上市公司有份？逾15%B股中招？（第三版）
【外圍一周前瞻】美股入夏令時間、晚上9時半開市　聯儲局周一緊急開閉門會議　緊盯CPI數據（附數據時間表）
【外圍一周前瞻】美股入夏令時間、晚上9時半開市　聯儲局周一緊急開閉門會議　緊盯CPI數據（附數據時間表）
【SIVB】美國救市：聯儲局250億美元應付各銀行擠提　矽谷銀行存款獲100%保障
【SIVB】美國救市：聯儲局250億美元應付各銀行擠提　矽谷銀行存款獲100%保障
【美國加息】美國周二公布CPI通脹　鮑威爾在驚什麼？
【美國加息】美國周二公布CPI通脹　鮑威爾在驚什麼？
【SIVB】矽谷銀行倒閉前幾小時　緊急發員工花紅
【SIVB】矽谷銀行倒閉前幾小時　緊急發員工花紅
【SIVB】美國矽谷銀行倒閉的關鍵48小時　揭秘背後原因？
【SIVB】美國矽谷銀行倒閉的關鍵48小時　揭秘背後原因？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款