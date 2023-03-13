【券商點睇】去年收入錄雙位數增幅 統一企業股價連升

統一企業（00220）去年業績不俗，全年收入錄得雙位數增長，刺激股價連漲，周一（13日）中午報8.06元，上漲4%，而自上周四（9日）至今，股價已累升14.5%。根據興證國際的報告，去年統一企業的收入按年增幅為12%，其中茶飲料收入增長10.9%，連續兩年實現雙位數高增長，果汁飲料收入更增長35.4%。

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另一方面，食品業務基本盤穩固，全年收入增長15.6%，佔公司總收入39%。當中方便麵收入按年升17.9%，主要因受疫情影響，居家用戶對方便麵等快消食品的消費頻率上升。然而，成本大幅上漲導致毛利率承壓，去年毛利率為29%，按年減少3.6個百分點，主要由於大宗原物料價格上漲、國際油價上漲，以及疫情影響運輸費用增加導致成本增加。去年公司純利按年減少18.6%，純利率4.3%，下降1.6個百分點。

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興證國際指出，公司在優化大盤產品的同時，持續推出各種新品，如湯達人米綫、番茄麵新口味「茄皇意式番茄肉醬風味拌麵」等。同時，公司積極探索綫上商業模式，與興趣電商平台合作開設旗艦店及直播間，於私域電商開設「統一快樂星球」小程序，致力於用社交流量做生意。

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責任編輯：林衛