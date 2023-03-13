【國策點䏲】滬深港通標的迎最大規模擴容 引更多境外資金入中國

據內地報道，滬深交易所互聯互通股票標的範圍擴大規則於周一（13日）正式生效，內地與香港資本市場開啟史上最大規模雙向擴容。資料顯示，此次滬股通、深股通分別新納入股票598隻、436隻，擴容後滬股通、深股通股票數量分別達1,192隻和1,336隻，市值覆蓋率分別為90.94%和86%，較現行滬股通、深股通市值覆蓋率增長15.56個百分點及9.56個百分點。

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隨着中港兩地資本市場互聯互通機制持續優化，兩地投資者交易活躍度也進一步提升。據Wind數據統計，2019年至今，北向資金在A股中成交額穩定在10%至11%，南下資金在港股中成交金額佔比逐步提升，2019年至2022年佔比分別為15.8%、21.3%、27.3%、30.5%，今年以來截至3月10日，佔比提升至32.7%。

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中山大學嶺南學院教授韓乾表示，互聯互通機制不斷拓展優化，有助於提升兩地市場的活躍度和影響力，更好滿足兩地投資者的跨境投資需求，推動兩地資本市場的務實合作，促進資本市場更高水平的雙向開放。報道指，近年統籌開放與風險，資本市場堅持高水平制度型開放，行業、產品開放舉措漸次落地，吸引更多境外中長期資金入市。一方面，行業開放度持續提升。外資機構來華展業便利度不斷提升，經營範圍和監管要求實現國民待遇。另一方面，跨境投融資渠道不斷豐富拓寬，市場開放持續深化。

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責任編輯：林衛