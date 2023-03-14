【美股市況】美國CPI數據符預期　美債息挑戰3.7厘關　道指升347點　納指升2%（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

美國公布2月份CPI數據，2月CPI按年升6%，符合市場預期，較1月份6.4%為低，按月則上升0.4%，亦符合預期。至於核心通脹按年升5.5%，高過預期5.5%，前值為5.6%，按月則上升0.5%，高過市場預期0.4%。

數據公布後，美滙指數輕微回升，暫報103.83，升0.2%。美國10年期債息亦回升至3.66厘水平，直迫3.7厘關。

美股周二開市向好，道指升347點，標指升64點或1.7%，報3920點，納指升2%。Meta（美：META）公布下一波裁員計劃後股價抽升，最新升5.4%，暫報190.8美元。

矽谷銀行出事後，多家中小銀行股走勢繼續成為關注點。昨日遭洗倉的第一共和銀行（美：FRC），開市後曾升逾60%後，其後波幅甚大，最新在21:49啟動熔斷機制暫時停止買賣，暫報46.36美元。

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即市走勢︰

【21：52】【Facebook母企】META再宣布裁員約1萬人 停5000個職位招聘 股價升逾5%

【21：30】美股周二開市向好，道指升320點，標指升55點或1.4%，報3911點，納指升1.7%。

【20：49】【美國經濟數據】美國2月CPI按年升6% 核心CPI按年升5.5%

【20：22】【投行重組】瑞信CEO：盈利動力見恢復 SVB倒閉後 客戶資金流入

【18：59】【SIVB】瑞士百達資管拆解矽谷銀行倒閉對經濟、加息步伐、資本市場的影響

【18：15】【SIVB】巴克萊預期聯儲局3月暫停加息 金融穩定性為目前市場首要關注重點

【17：36】【SIVB】歐央行管委：矽谷銀行倒閉不會對歐元區銀行造成影響 日央行：在SVB的直接敝口少

【17：03】【大行看法】景順：中國股市四大風險減弱 看好AI、消費及互聯網板塊

【16：30】【SIVB】滙豐私銀范卓雲：矽谷銀行倒閉不會引致系統性風險、料聯儲局下周加0.25厘

【16：28】第一共和銀行（美：FRC）盤前反彈16%，西方聯盟金控（美︰WAL）回升7%，Comerica（美：CMA）升4.5%。

【16：04】瑞信在財務報告程序中發現「重大缺陷」 另資金外流情況仍未扭轉 盤前一度插5%

【15：00】巴菲特精準避開美國區域銀行大跌？ 巴郡去年連番減持銀行股長期組合

【12：14】道指期貨升146點，報32201點，標指期貨升20點，報3909點，納指期貨升64點或0.5%，報12119點。

【12：08】【SIVB】矽谷銀行面臨首宗集體訴訟 股東批淡化加息影響屬欺詐

【11：58】【SIVB】矽谷過渡銀行重新開業、分行現排隊人潮 新任CEO有何資歷？

【11：27】【SIVB】對冲基金Bill Ackman：美國地區性銀行十分便宜 惟自己因一原因不買貨、反指「股神」巴菲特若不投資會感驚訝

【11：04】【SIVB】貝萊德：美國兩家地區性銀行倒閉顯示經濟出現裂痕 發達國家股票估值尚未反映矽谷事件衝擊

【10：52】【SIVB】金融海嘯重臨？ 《沽注一擲》原型：無真正危險、或再重新印錢

【10：07】【SIVB】聯儲局對矽谷銀行事件展開審查工作、由副主席巴爾領導 5月1日公布結果

【08：48】【SIVB】「新債王」岡拉克料3月仍會加息0.25厘 稱儲局不能因突發事件而放棄打撃通脹承諾

【08：43】美前財長薩默斯︰儲局3月加息0.25厘仍合情理

【08：11】聯合航空發盈警、料季度出現虧損 股價盤後跌7%

【05：44】保時捷去年多賺23% 收入破紀錄達376億歐元

【開市追揸沽】矽谷銀行爆煲波及港股？ 中移動增派息可跟進？

====以下為3月13日美股市況====

美國財政部、聯儲局及聯邦存款保險公司（FDIC）出手穩定美國金融體系，3月加息0.5厘機會大幅下降，但市場一度爆發信心危機，美國國債價格抽升，債息急跌。

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環球資本市場震盪，美股今踏入夏令時間，截至今晨4時，美國10年期債息跌0.152厘，報3.543厘。道指反覆偏軟，收市跌90點，報31819點；標指跌5點，報3855點；納指則升49點或0.45%，報11188點。

歐洲股市仍重挫，英股跌2.6%，法股跌2.9%，德股跌3%，Stoxx 600指數跌2.4%。

高盛集團分析師預計，在矽谷銀行倒閉後，聯儲局將暫停加息。比特幣急飆，一度逼2.46萬美元水平，升19.4%。

美國銀行股插水，盤前已急瀉逾7成的第一共和銀行（美︰FRC），以及西方聯盟金控（美︰WAL），一度跌7成及數次觸發熔斷，西太平洋銀行（美︰PACW）早段曾跌6成。花旗（美︰C）、美銀（美︰BAC）等大行亦曾跌7%及8%。

銀行股插水：

第一共和銀行（美︰FRC）：-61.8%

西方聯盟金控（美︰WAL）：-47.1%

Comerica（美：CMA）：-27.7%

ZION銀行（美：ZION）：-25.7%

西太平洋銀行（美：PACW）：-21.1%

華美銀行集團（美：EWBC）：-17.4%

美國消費者通脹預期降溫，紐約聯儲銀行最新調查顯示，1年期通脹預期降至4.2%，創近兩年新低，低於1月時同類調查的5%。消費者認為汽油零售價回落，房屋及食物成本降，有利通脹回落；此外就業市道良好，有利改善家庭財務。消費者並預料樓價升1.4%，高於1月時的1.1%升幅。有關調查未反映矽谷銀行（SVB）爆煲影響。

美國本周將會公布CPI（消費者物價指數），美國2月PPI（生產者物價指數）及零售銷售數據多項重要數據。

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焦點新聞︰

【SIVB】矽谷銀行倒閉觸發歐美金融市場震盪 一文看清事態發展、各界評論及事件影響（不斷更新）

【外圍一周前瞻】美股入夏令時間、晚上9時半開市 聯儲局周一緊急開閉門會議 緊盯CPI數據（附數據時間表）

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即市走勢︰

【23：40】西方聯盟跌60.9%，第一共和跌58.7%，Customers Bank跌38.1%

【20：00】美股開市後，在醫療用品股帶動下迅速回升，道指升近百點，債息跌幅收窄，收復3.5厘關。

【21：30】道指跌234點，報31675點，納指跌0.9%，報11042點，標指跌38點，報3823點。美國兩年期債息跌一成，報4.1厘，10年期債息跌5.8%，報3.48厘。

【18：44】道指期貨跌64點，納指期貨升0.5%，標指升不足1點。

【SIVB】歐洲爆金融信心危機 憂火燒連環船 歐債價急升歐股瀉

【12：10】道指期貨升398點，報32563點，標指期貨升64點，納指期貨升208點或1.7%，報12177點。

【11：22】【SIVB】滙豐等據報與英國政府緊急商討矽谷銀行白武士方案 辛偉誠：很快有方案（第二版）

【11：02】【SIVB】高盛：矽谷銀行事件增加美國銀行體系壓力 料聯儲局3月不加息、惟5、6及7月各加0.25厘

【10：56】【SIVB】矽谷銀行據報與部分美股簽署獨家協議 或窒礙企業另覓銀行服務

【10：33】【SIVB】325家風投發表聯合聲明力撐矽谷銀行 「矽谷銀行是服務美國初創及支持新經濟的重要平台」

【07：30】【SIVB】美國救市：聯儲局250億美元應付各銀行擠提 矽谷銀行存款獲100%保障

【07：30】【SIVB】矽谷銀行爆煲對美國3月加息有何影響？ 專家：加息50點子的可能性降低

【07：30】美股上周五下跌。市場關注美國矽谷銀行事件引發金融股波動，投資者對銀行憂慮蓋過就業數據紓緩加息壓力的影響；道指上周五中段跌471點。道指最終收跌345點，報31909點；標指跌56點，報3861點；納指跌199點或1.76%，報11138點。

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責任編輯︰梁浩碩