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【美股市況】第一共和銀行跌逾6成　道指轉升　納指收復失地（不斷更新）

股市 22:01 2023/03/13

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美股動態不斷更新

美國財政部、聯儲局及聯邦存款保險公司（FDIC）出手穩定美國金融體系，3月加息0.5厘機會大幅下降，但市場一度爆發信心危機，美國國債價格抽升，債息急跌，兩年期債息跌一成，報4.1厘，10年期債息跌近6%。美股開市全綫下跌，道指曾跌284點。

美股開市後，在醫療用品股帶動下迅速回升，道指升近百點，債息跌幅收窄，收復3.5厘關。

美股今踏入夏令時間，將於晚上9時半開市。美國本周將會公布CPI（消費者物價指數），美國2月PPI（生產者物價指數）及零售銷售數據多項重要數據。

港股、ADR市況不斷更新，詳情請看︰【下一頁】

焦點新聞︰

【SIVB】矽谷銀行倒閉觸發歐美金融市場震盪　一文看清事態發展、各界評論及事件影響（不斷更新）

【外圍一周前瞻】美股入夏令時間、晚上9時半開市　聯儲局周一緊急開閉門會議　緊盯CPI數據（附數據時間表）

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即市走勢︰

【10：00】美股開市後，在醫療用品股帶動下迅速回升，道指升近百點，債息跌幅收窄，收復3.5厘關。

【21：30】道指跌234點，報31675點，納指跌0.9%，報11042點，標指跌38點，報3823點。美國兩年期債息跌一成，報4.1厘，10年期債息跌5.8%，報3.48厘。

【18：44】道指期貨跌64點，納指期貨升0.5%，標指升不足1點。

【SIVB】歐洲爆金融信心危機　憂火燒連環船　歐債價急升歐股瀉

【12：10】道指期貨升398點，報32563點，標指期貨升64點，納指期貨升208點或1.7%，報12177點。

【11：22】【SIVB】滙豐等據報與英國政府緊急商討矽谷銀行白武士方案　辛偉誠：很快有方案（第二版）

【11：02】【SIVB】高盛：矽谷銀行事件增加美國銀行體系壓力　料聯儲局3月不加息、惟5、6及7月各加0.25厘

【10：56】【SIVB】矽谷銀行據報與部分美股簽署獨家協議　或窒礙企業另覓銀行服務

【10：33】【SIVB】325家風投發表聯合聲明力撐矽谷銀行　「矽谷銀行是服務美國初創及支持新經濟的重要平台」

【07：30】【SIVB】美國救市：聯儲局250億美元應付各銀行擠提　矽谷銀行存款獲100%保障

【07：30】【SIVB】矽谷銀行爆煲對美國3月加息有何影響？　專家：加息50點子的可能性降低

【07：30】美股上周五下跌。市場關注美國矽谷銀行事件引發金融股波動，投資者對銀行憂慮蓋過就業數據紓緩加息壓力的影響；道指上周五中段跌471點。道指最終收跌345點，報31909點；標指跌56點，報3861點；納指跌199點或1.76%，報11138點。

【開市追揸沽】矽谷銀行爆煲波及港股？ 中移動增派息可跟進？

開市追揸沽
【開市追揸沽】矽谷銀行爆煲波及港股？ 中移動增派息可跟進？

即睇美股收市︰

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美股上周動態市況，詳情請看︰【下一頁】

責任編輯︰梁浩碩

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