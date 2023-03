【美股市況】第一共和銀行獲援助仍跌兩成　道指曾瀉近500點　消費者信心降累美債息急跌（不斷更新）

▲ 美股動態不斷更新

雖然美國第一共和銀行(FRC)獲11間大行提供最多300億美元存款紓壓,但市場似乎「唔收貨」,第一共和銀行早段跌逾兩成,其他美國大型銀行股亦跟跌,高盛、花旗、摩根大通等跌逾3%,拖累美股跌勢加劇,道指曾跌近500點後跌幅收窄,標指亦跌58點或1.5%,納指走低1.3%。

美國1總統拜登呼籲國會批准一系列措施,以便針對破產銀行的高管,處以更嚴厲的懲罰, 又指存款人應繼續對資金感到有信心。

美國3月密歇根大學消費者信心指數初值為63.4 低於預期。美國3月一年期通脹率預期為3.8%,低於預期4.1%,前值為4.1%。消費者信心下滑,資金對經濟前景憂慮升,美國債息急跌,美國2年期債息跌3.8%,報3.97厘,10年期債息跌4.8%,報3.41厘。

另外,今日為美股「四巫日」(Quadruple Witching Day,指數期貨、指數期權、個股期貨及個股期權同日結算)。

即市走勢︰

【00:33】美股區塊鏈概念股拉升,Riot Blockchain(美:RIOT)漲超12%,Coinbase(美:COIN)、MicroStrategy(美:MSTR)漲近10%,Marathon Digital(美:MARA)漲7.4%,嘉楠科技(美:CAN)漲5.3%。

【00:29】路透社報道,瑞信將在周末召開會議,以評估公司當前的處境。瑞信較早前獲瑞士央行注資500億瑞士法郎,集團宣布採取措施加強流動性,包括出售資產以籌集最多25億美元資金等。

【23:49】美、布兩油日內跌幅均達4%,現分別報65.35美元/桶與71.5美元/桶。

【23:17】歐股銀行股走低,匯豐控股跌3.3%,桑坦德銀行跌4.3%,瑞典銀行跌4.4%

【23:10】Meta Platforms 行政總裁扎克伯格:周五將在美國地區推出付費認證訂閲服務Meta Verified。

【23:09】美國國債收益率延續跌勢,10年期國債收益率下跌18.6個基點至3.397%,2年期國債收益率下跌17個基點至3.95%

【23:06】歐洲銀行股大幅走低,荷蘭國際銀行、德商銀行跌5%,法巴銀行跌4.2%,德意志銀行跌3%。

【22:05】美股新能源車板塊走低,Lordstown Motors(美:RIDE)、Lucid Group(美:LCID)跌近5%,特斯拉(美:TSLA)跌約3%,蔚來汽車(美:NIO)跌超2%。

【10:47】美股跌勢加劇,道指跌404點,標指跌39點或1%,納指跌0.7%。

【21:42】第一共和銀行(美:FRC)曾觸及熔斷,此前曾跌超20%。西太平洋合眾銀行(美:PACW.O)跌約14%。

【21:30】道指跌95點,報32151點,納指跌0.2%,報11699點,標指跌6點,報3954點。

【21:00】【SVB】矽谷銀行母企正式申破產保護 惟不涉風投、證券業務及SVB

【18:27】道指期貨跌63點,納指期貨微升0.04%,標指期貨跌1點。

【12:03】道指期貨跌21點,報32463點,標指期貨跌不足1點,報3993點,納指期貨微升5點,報12721點。

【10:50】【SVB】美國銀行界一周內向聯儲局尋求逾1600億美元緊急貸款 令量化緊縮QT政策名存實亡

【10:44】【美國加息】普徠仕料下周儲局加息0.25厘 銀行倒閉不能歸咎儲局幣策

【10:05】【美國加息】PIMCO:聯儲局下周將加息0.25厘 銀行體系或會出現併購或集資活動

【08:59】【SVB】美國地區銀行流動性問題持續 加州銀行PacWest據報正進行增加流動性談判

【08:11】【美股業績|FedEx】聯邦快遞上季少賺三成 上調全年盈利預期、股價盤後升近12%

【06:16】【FRC】美第一共和銀行披露過去1周靠儲局高息借貸渡日 11大行聯手300億美元存錢4個月解困

====以下為3月16日美股市況====

美國首領失業救濟人數下跌,加上歐洲央行加息50個基點,道指低開逾200點;陷入困境的第一共和銀行(First Republic Bank)獲華爾街大型銀行存入300億美元,道指扭轉早段逾300點跌勢,尾市升勢擴大至約400點,納指亦升逾2%。

即睇美股收市:

本港時間今晨4時(即收市), 道指升371點或1.2%,報32246點,此前曾最多升407點;納指升283點或2.5%,報11717點;標指升68點或逾1.7%,報3960點。美滙指數略為回軟, 跌0.2%, 暫報104.4。美國10年期債息一度升穿3.58厘。

11家美國大型銀行向第一共和銀行(FRC)存入300億美元。其中美國銀行、花旗、摩根大通、富國銀行各自向FRC存入50億美元無擔保存款。高盛與摩根士丹利各自存入25億美元。紐約梅隆銀行、PNC集團、道富及合眾國銀行各自存入10億美元。第一共和銀行(美:FRC)股價早段曾暴跌36%,在有關救援計劃曝光後,股價一度轉漲40%,收市升逾10%。

彭博社引述知情人士指,華爾街大銀行承諾至少在未來120天內為第一共和銀行繼續提供援助。

美國聯邦存款保險公司表示,歡迎多家大型銀行對受困銀行的支援,突顯了美國銀行業體系的韌性。財長耶倫與聯儲局主席鮑威爾都表示,美國銀行業體系的韌性已得到彰顯。

聯儲局同時表示,將隨時做好準備向有資質的金融機構提供流動性支持。

歐洲央行加息0.5厘,符市場預期,但忽視放慢加息以救銀行的聲音,主要再融資利率加至3.5厘,邊際借貸機制加至3.75厘,存款授信額度利率加至3厘。歐洲加息後,歐元回升0.3%, 暫報1.061,市場原預期歐央行放慢加息而令歐元受壓。資金同時湧往日圓避險,日圓曾升至131.72, 暫報133.54。

瑞士發聲明力撑瑞信 (Credit Suisse),瑞信向瑞士央行借入500億瑞郎增強流動性, 集團亦將出售資產,以籌集最多25億美元資金等。

對於美國聯儲局下周加息幅度,太平洋投資管理公司(PIMCO)投資總監伊瓦岑(Daniel Ivascyn)認為,儲局可能會加息0.25厘。

據市場消息, Meta (美:META)開始新一輪裁員,在人力資源和招聘部門裁員1,500人。

美國首領失業救濟金人數降至19.2萬人,少於預期的20.5萬人,前值為21.1萬人。截至3月4日當周,連續申領失業救濟金人數也跌至168.4萬人,低於預期的172萬人,前值為171.8萬人。

即市走勢︰

【03:51】摩根大通CEO戴蒙:已在周四(3月16日)就援救第一共和銀行一事, 會見美國財長耶倫。

【03:24】摩根大通、花旗等美國大型銀行向第一共和銀行存入300億美元。

【03:01】市場消息:紐約梅隆銀行也將把錢存入第一共和國銀行。

【02:49】民營航天公司維珍軌道(Virgin Orbit)正在考慮潛在的股權買斷計劃。公司股價跌幅縮窄至14%並觸發熔斷,早盤一度下跌逾30%。維珍軌道此前稱因融資困難已停止業務活動。

【02:34】紐約4月原油期貨收漲0.74美元,漲幅1.09%,報68.35美元。紐約 4月天然氣期貨收漲3.07%,報2.5140美元/百萬英熱單位。

【02:25】紐約4月黃金期貨收跌0.43%,報1923.00美元;6月合約收跌0.43%,報1939.70美元。

【02:19】Meta Platforms 行政總裁扎克伯格表示:裁員、重組將持續多年。

【01:48】瑞士信貸集團瑞士股價(CSGN.SW)收漲19.15%,報2.022瑞郎,脫離盤中歷史新低1.55瑞郎和收盤歷史新低1.697瑞郎。

【01:38】市場消息,投資公司Atlas SP正在參與為西太平洋合眾銀行(PacWest Bancorp,美:PACW)注入流動性的談判。

【01:06】費城銀行指數漲幅擴大至4%,地區銀行股普遍上漲,阿萊恩斯西部銀行(美:WAL)漲超23.3%,第一共和銀行(FRC)漲約22.0%,西太平洋合眾銀行(美:PACW)漲約18.3%,聯信銀行(美:CMA)漲11.8%,錫安銀行(美:ZION)漲超10.1%。

【01:01】國際油價反彈,紐約期油漲幅達1%,現報68.92美元;布蘭特期油漲0.9%,報75.07美元。

【00:56】第一共和銀行(FRC)再度停牌,停牌前跌幅迅速收窄至3.27%。據悉,若干金融機構洽談在第一共和銀行注入存款約200億美元。

【00:47】第一共和銀行預計將從各家大型銀行獲得總計約300億美元的儲蓄資金。

【00:40】歐股收市造好, 德股升1.6%,法股升2%, 英股升0.9%, 泛歐STOXX 600指數升1.2%

【00:36】阿萊恩斯西部銀行(美:WAL)漲幅擴大至21%,盤初一度跌超15%,此前已多次停牌。

【00:14】第一共和銀行高級管理層在該行股價上周開始暴跌前, 已拋售了價值1200萬美元股票,行政總裁Herbert在該行股價暴跌前出售了價值450萬美元的股票。

【00:01】丹麥央行加息50基點,將基準利率由2.1%升高至2.6%。丹麥央行稱此舉是跟隨歐洲央行的步伐。

【23:45】熱門中概股部分走高,中通快遞(美:ZTO)漲超7%,拼多多(美:PDD)漲超3%,理想汽車(美:LI)、嗶哩嗶哩(美:BILI)漲約2%,百度(美:BIDU)漲1.25%

【23:13】【FRC】美地方銀行再傳出事 摩通大摩緊急商討注資第一共和銀行

【21:55】【SIVB】美國財政部長耶倫: 銀行體係依然穩健 存款戶可以放心

【21:30】道指跌184點,報31690點,納指跌0.4%,報11393點,標指跌19點,報3872點。

【21:25】【瑞信危機】摩通沙盤推演瑞信三大潛在結局 包括或被瑞銀UBS收購

【21:15】【歐央行議息】歐央行一如預期加息0.5厘

【20:30】【美國經濟數據】美國首領失業救濟金人數降至19萬人少於預期 2月營建許可按月升13.8%遠超預期

【20:08】【瑞信危機】荷銀CEO:要每小時追睇瑞信情況 最憂周末

【19:07】道指期貨跌143點,納指期貨跌0.01%,標指期貨跌15點。

【12:38】【瑞信危機】英倫銀行據報周三晚上緊急與其他央行開會 討論瑞信問題

【12:04】道指期貨升93點,報32188點,標指期貨升15點,報3940點,納指期貨升63點或0.5%,報12441點。

【11:22】【SVB】科技女股神Cathie Wood:矽谷銀行事件反映監管機構太專注處理加密貨幣 忽略傳統銀行危機

【10:59】【字節跳動】美國再度要求TikTok中資股東出售持股 否則將面臨禁令

【10:17】【SIVB】第一共和銀行FRC據報考慮包括出售在內的各種選項

【09:52】【瑞信危機】瑞信向瑞士央行借入500億瑞郎增強流動性 環球銀行股受累滙豐跌3%、中資銀行股反升

【08:25】【美國加息】「聯儲局綫人」Nick Timiraos撰文 暗示銀行風波或使聯儲局暫停加息

【07:16】【投行重組】瑞信CDS叫價曾達1317點 獲瑞士央行力撐後 美股僅跌14%

【06:18】【大行評級】標普將美國第一共和銀行降評至BB+

====以下為3月15日美股市況====

據外電報道,瑞信在股價暴跌至低見1.56瑞郎後,呼籲瑞士央行表態支持,瑞士央行與瑞士金融市場監督管理局(FINMA)在臨近美股收市前發布聯合聲明,令美股跌幅收窄,納指喘穩。

即睇美股收市:

美股道指曾瀉725點,截至今晨4時(即收市),道指跌280點,報31874點;標指跌27點,報3891點;納指則升5點或0.05%,報11434點。地區銀行股再插水,First Republic Bank遭標普降至「BB+」垃圾級,股價瀉21.4% ; 大型銀行花旗、高盛及富國銀行跌3.1%至5.4%,摩根大通滑落4.7%。

瑞士央行周三表示,必要時將向瑞信提供流動性支持,瑞信目前的資本充足比率及流動性仍然符合當局要求。瑞士金融業監管機構Finma正在與瑞信密切接觸。外電較早時報道,瑞士當局與瑞信正在討論多個選項,磋商範圍包括由政府發表支持瑞信的公開聲明,以及提供潛在的流動性支持。雙方還討論將瑞信分拆,以及與競爭對手瑞銀(UBS)之間展開合作。

有「末日博士」之稱的魯賓尼(Roubini)警告,瑞信可能是「大得不能救」(Too big to be saved),而非「大得不能倒」(Too big to fail),認為該行可能因為規模太大而無法獲得救助。

市場避險情緒高漲,美滙指數曾高見105.1,最新仍升1.1%,報104.74;日圓曾升超過1%,每美元兌日圓高見132.2,兌港元曾升穿5.9算關,10年期美債息亦跌穿3.5厘,暫報3.481厘。

國際油價受壓,紐約期油曾大跌8%,布蘭特期油亦一度跌7.5%。現貨金重上1900美元關, 即市最高升1.8%觸及1937美元。

市場憂慮瑞信危機或引爆新一浪金融風險,歐洲股市及歐洲銀行股急挫,法巴及法興收市挫10%及12%。滙豐 (00005) ADR折算報52.97港元,較港收市價低4%。渣打 (02888) 倫敦股價跌7.7%。另外,歐洲央行已要求歐元區銀行披露對瑞信的敞口。歐股收市大幅低收2.9%,歐元曾大跌2%。

市場消息指,美國財政部正在審查美國各銀行對瑞信的敞口,並正在與歐洲監管部門進行接觸。道指成分股摩根大通(美:JPM)及高盛(美:GS)急挫4.7%及3%, 美國運通(美:AXP)亦跌2.5%;波音(美:BA)預期今年商用飛機融資規模將重返新冠疫情前水平,股價仍跌4.4%。

瑞信美股開市後最多跌逾3成,歐股收市插24%, 報1.7025瑞郎, 創紀錄最大單日跌幅。公司債券的一年期信用違約掉期(CDS)飈升至接近1000點子,約為瑞銀一年期CDS價格的20倍、德銀的10倍,反映投資者對瑞信前景相當憂慮。瑞信主席Axel Lehmann強調,瑞信接受國家援助不在考慮之列。

金融風險恐再爆發,環球股市再現恐慌急瀉,惟股市自2020年爆發疫情以來,已經歷過一次大股災,以疫情期間道指由2020年2月12日高位的29568點跌至同年3月23日的18213點計,1個半月間,大跌11355點或62.3%。

統計道指2020年以來十大單日跌幅:

16/3/2020:

-2997點/-12.9%

-2997點/-12.9% 12/3/2020:

-2352點/-10.0%

-2352點/-10.0% 09/3/2020:

-2013點/-7.8%

-2013點/-7.8% 11/6/2020:

-1861點/-6.9%

-1861點/-6.9% 11/3/2020:

-1464點/-5.9%

芝加哥商品交易所集團(CME)「美聯儲觀察」工具顯示, 美聯儲在3月22日政策會議上繼續加息的概率已經低於50%,保持利率不變的概率為59.4%,加息25個基點至4.75厘至5厘區間的概率為40.6,加息50個基點至5厘至5.25厘區間的概率繼續保持為0%。

即市走勢︰

【01:24】市場消息:美聯儲局正在與美國財政部開展合作,以評估美國金融市場面對瑞信的風險敞口。

【01:24】西門子能源將通過售股籌集約13億歐元。

【01:22】經濟研究預計,鑑於市場對金融部門健康狀況的擔憂,歐洲央行將在本周會議上放棄先前加息50個基點的指引,將加息幅度縮減一半, 料僅加息25個基點。

【01:18】歐盟官員:將加緊制定新規處置銀行破產問題

據英國金融時報,歐盟官員周三表示,最近發生的美國銀行業危機,正令歐盟加緊針對破產銀行制定更嚴密的處置方案,歐盟官員將趕在2023年春季結束前提交詳細法案。

歐元集團主席Donohoe表示,矽谷銀行破產,突顯歐盟持續推進建立「銀行業聯盟」的重要性。他面對瑞信最新發生的危機更是強調:沒人能準確預測到下一場危機會從何處開始。

【01:07】消息人士:瑞士政府面臨來自至少一個主要國家的壓力,要求對瑞士信貸進行干預。

【01:04】標普全球市場情報顯示,截至周二,賣空者持有的歐洲銀行空頭倉位價值超過157億美元。

【01:03】德國2年期、5年期和30年期國債收益率即市跌幅均創紀錄新高

【00:48】國際油價持續重挫,紐約期油暴跌8%,現報65.75美元,布蘭特期油跌7.39%,報71.74美元

【00:48】非美貨幣下跌,紐元兌美元跌幅達1%,現報0.6173。美元兌瑞郎漲幅擴大至1.5%,現報0.9279

【00:48】以太坊一度跌逾5%,最低至1619美元。

【00:45】歐股主要指數收市大跌,德國DAX30指數跌3.3%,英國富時100指數跌3.8%,法國CAC40指數跌3.6%,泛歐STOXX 600指數跌2.9%, 為一年來最大跌幅。歐洲斯托克銀行指數收跌6.9%,創一年來最大跌幅。

【00:33】瑞信歐股收跌約24%,創歷史上最大單日跌幅,拖累歐洲銀行股

瑞士信貸(CSGN.SW)收跌24%,連續第八個交易日下跌,在大股東沙特國家銀行不願意進一步支持下,創收市歷史新低,美股開盤前兩分鐘曾跌至盤中歷史新低1.55瑞郎。

法國巴黎銀行(BNP.FP)初步收跌9.95%,在歐元區STOXX 50的成分股中表現最差,荷蘭國際集團(INGA.NA)初步收跌9.70%,西班牙對外銀行(BBVA.SQ)跌9.40%,意大利裕信銀行(UCG.IM)跌8.89%,賽諾菲(SAN.FP)則收漲0.78%,Adyen(ADYEN.NA)漲1.55%。

【00:28】紐約期油和布蘭特期油跌幅先後擴大至7%,分別報66.32美元和72.02美元。

【00:25】高盛:小型銀行壓力對經濟增長的影響,與美聯儲加息約25-50個基點的影響相同

【22:40】道指跌勢加劇,跌幅擴大至超過600點,納指跌1.5%,瑞信跌幅收窄至16%

【21:30】道指開市急跌超過400點,瑞信開市跌超過25%

【19:40】美股期貨受瑞信危機憂慮加劇影響,道指期貨曾跌635點,納指期貨曾跌1.9%。

【18:30】【投行重組】瑞信美股盤前插22%未見底 憂失救CDS升至1000基點 累環球股市即瀉

【18:00】【儲局官員】鮑曼:美國銀行系統仍然穩固 聯儲局會密切監控金融市場

【12:23】道指期貨跌4點,報32398點,標指期貨升3點,報3957點,納指期貨升10點或近0.1%,報12347點。

【12:23】【字節跳動】阿布扎比AI公司斥逾1億美元入股 字節跳動最新估值降至2200億美元

【10:57】【SIVB】矽谷銀行被接管前數天 向高盛出售其240億美元債券組合、以換取流動性

【10:39】【字節跳動】TikTok據報正討論從字節跳動剝離 有機會分拆出售或獨立IPO上市

【10:20】【SIVB】美銀據報數日內吸150億美元新存款 成矽谷銀行等倒閉大贏家

【09:23】【HSBC滙豐】滙豐據報將英國新晉高級銀行家底薪削25% 應對當地或取消銀行業獎金上限規定

【09:11】【SIVB】矽谷銀行首席風險官去年大部分時間「無影」 聯儲局據悉將調查

【09:01】【AAPL】蘋果一些部門據報取消4月獎金發放或晉升計劃 又減慢招聘速度

【08:29】【科技股女股神】Cathie Wood旗艦基金ARKK上周五獲近4億美元流入 為2021年4月以來最多

【08:15】【SIVB】一周內三銀行相繼倒閉 穆迪下調美國銀行業評級展望至「負面」

【07:59】【美股業績】Prenetics去年經調整EBITDA增7成 轉攻精準腫瘤學業務

【07:49】【大行看法】宏利料中等機會加息0.25厘 美國系統性風險低

====以下為3月14日美股市況====

美國稱被俄羅斯擊落無人機,是兩國罕見的軍事對撼,一度令美股蒸發逾480點升幅,不過,局勢未有進一步惡化,道指迅即恢復風險胃納,回復聚焦美國通脹數據符預期 ,截至今晨4時(即收市),道指升336點,報32155點;標指升64點,報3920點;納指升2.1%,報11428點。

即睇美股收市:

五角大樓表示,一架俄羅斯戰鬥機在黑海上方的國際領空與一架美國無人偵察機相撞,導致該無人機墜毀。俄羅斯國防部在Telegram上發布聲明,對美國說法予以否認,稱俄方飛機沒有與無人機接觸。聲明稱,美國無人機的應答器關閉,飛機失控,

最終由於動作過大而發生墜毀。俄羅斯飛機已經安全返回基地。



美國歐洲司令部表示,一架蘇-27戰鬥機在另一架俄戰機伴飛的情況下,於當地時間上午7時左右撞到了MQ-9「收割者」無人機的螺旋槳。這兩架蘇-27戰鬥機事前飛行在MQ-9無人機前方,並向該無人機傾倒燃料。



美國空軍上將James Hecker說,「MQ-9飛機當時正在國際空域執行例行任務,它在被俄羅斯一架戰鬥機攔截並撞擊後墜毀,導至完全損失了這架無人機。事實上,俄羅斯的這種行為幾乎導致兩架飛機都墜毀。」

銀行股方面,First Republic Bank股價升27.8%;大型銀行股花旗漲5.9%。Meta削減1萬個職位並撤銷5000個招聘空缺,股價升7.3%。

美滙指數報103.58,資金退出債市,令債價下跌,債息回升 ; 美10年期國債息率重上3.6,報3.666厘。

歐股收市升1.53%,銀行股板塊回升2.65%。瑞信(Credit Suisse)行政總裁克爾納(Ulrich Koerner)預期,2025年將分拆美國投資銀行業務上市,並且恢復以第一波士頓(First Boston)作為名稱。瑞信正採取一項新計劃,以修復其過去兩年報告和控制程序中的「重大缺陷」。美國監管機構上周提出質問,要求瑞信重新對其財務報表進行評估。

美國公布2月份CPI數據,2月CPI按年升6%,符合市場預期,較1月份6.4%為低,按月則上升0.4%,亦符合預期。至於核心通脹按年升5.5%,高過預期5.5%,前值為5.6%,按月則上升0.5%,高過市場預期0.4%。國際評級機構標普周二表示,予第一共和銀行(美:FRC)「A-」評級,列入負面信用觀察名單。標普預計第一共和銀行將增加批發借款,以支撐其表內流動性,這可能會拖累盈利能力。

另一家國際評級機構穆迪(Moody's)周二下調對整個美國銀行系統評級的評估, 前景展望由「穩定」降低至「負面」。穆迪現在認為,雖然拜登政府和美聯儲局等眾多監管部門竭力承托銀行業,但矽谷銀行、Silvergate Bank和Signature Bank先後發生擠提和倒閉,銀行業運營環境仍然在急劇惡化。

美國民主黨參議員布朗表示,2018年放鬆銀行監管是一個錯誤,美國需要加強對銀行的資本和流動性規定;並且希望聯儲局下周將暫停加息。

即市走勢︰

【01:18】阿萊恩斯西部銀行(美:WAL)盤中停牌,此前漲幅收窄至14%。西太平洋合眾銀行(美:PACW)再次觸發熔斷,此前漲幅收窄至36%。

【01:17】微軟:新款的必應(Bing)搜索引擎將運行於OpenAI的GPT-4系統之上。

【01:04】OpenAI推出GPT-4文本生成人工智能系統,將能夠更準確地解決更難的問題。

【00:50】通用汽車(美:GM)CEO表示,自動駕駛出租車將成為公司巨大的業務增長點, 將在2023年上半年生產5萬輛電動汽車。

【00:49】卡特彼勒(美:CAT)CEO:美國非住宅地產市場正得到改善,建築業活動表現強勁;預計公司銷售及利潤狀況將同比改善。

【00:49】歐股主要指數收市造好,德國DAX30指數漲1.83%,英國富時100指數漲1.17%,法國CAC40指數漲1.86%,泛歐STOXX 600指數漲1.53%。

【00:49】市場消息:矽谷銀行在1月份解僱100至120名員工。

【00:42】特斯拉(美:TSLA)漲幅擴大至5%,最高觸及183.5美元。

【00:40】市場消息:通用汽車(美:GM)全球首席營銷官Deborah Wahl將於3月31日退休。

【00:37】市場消息:谷歌旗下YouTube正對「多視窗播放(Multiview)」功能開展初步評估,該功能將允許其YouTube TV用戶,在同一台設備上同時觀看幾檔不同的節目。

【00:36】AMC院綫(美:AMC)恢復交易,即市跌幅擴大至17%。此前,AMC院綫股東批准增發普通股,公司股價下挫逾10%停牌

【00:33】美國參議院銀行委員會主席:希望聯儲局下周暫停加息。

【00:30】美國兩年期國債收益率升40個基點至4.38厘。

【23:59】市場消息:阿瑞斯資產管理公司(ARES)正考慮收購矽谷銀行的一小部分貸款資產。

【23:50】瑞士信貸(美:CS)重申,2022年及以前年度的財務結果是準確和可靠的,外部審計師普華永道的無保留審計意見支持了這一點。

【23:13】美國司法部及證券交易委員會(SEC)正在調查矽谷銀行倒閉事件,以及其管理層的交易行為。

【21:52】【Facebook母企】META再宣布裁員約1萬人 停5000個職位招聘 股價升逾5%

【21:30】美股周二開市向好,道指升320點,標指升55點或1.4%,報3911點,納指升1.7%。

【20:49】【美國經濟數據】美國2月CPI按年升6% 核心CPI按年升5.5%

【20:22】【投行重組】瑞信CEO:盈利動力見恢復 SVB倒閉後 客戶資金流入

【18:59】【SIVB】瑞士百達資管拆解矽谷銀行倒閉對經濟、加息步伐、資本市場的影響

【18:15】【SIVB】巴克萊預期聯儲局3月暫停加息 金融穩定性為目前市場首要關注重點

【17:36】【SIVB】歐央行管委:矽谷銀行倒閉不會對歐元區銀行造成影響 日央行:在SVB的直接敝口少

【17:03】【大行看法】景順:中國股市四大風險減弱 看好AI、消費及互聯網板塊

【16:30】【SIVB】滙豐私銀范卓雲:矽谷銀行倒閉不會引致系統性風險、料聯儲局下周加0.25厘

【16:28】第一共和銀行(美:FRC)盤前反彈16%,西方聯盟金控(美︰WAL)回升7%,Comerica(美:CMA)升4.5%。

【16:04】瑞信在財務報告程序中發現「重大缺陷」 另資金外流情況仍未扭轉 盤前一度插5%

【15:00】巴菲特精準避開美國區域銀行大跌? 巴郡去年連番減持銀行股長期組合

【12:14】道指期貨升146點,報32201點,標指期貨升20點,報3909點,納指期貨升64點或0.5%,報12119點。

【12:08】【SIVB】矽谷銀行面臨首宗集體訴訟 股東批淡化加息影響屬欺詐

【11:58】【SIVB】矽谷過渡銀行重新開業、分行現排隊人潮 新任CEO有何資歷?

【11:27】【SIVB】對冲基金Bill Ackman:美國地區性銀行十分便宜 惟自己因一原因不買貨、反指「股神」巴菲特若不投資會感驚訝

【11:04】【SIVB】貝萊德:美國兩家地區性銀行倒閉顯示經濟出現裂痕 發達國家股票估值尚未反映矽谷事件衝擊

【10:52】【SIVB】金融海嘯重臨? 《沽注一擲》原型:無真正危險、或再重新印錢

【10:07】【SIVB】聯儲局對矽谷銀行事件展開審查工作、由副主席巴爾領導 5月1日公布結果

【08:48】【SIVB】「新債王」岡拉克料3月仍會加息0.25厘 稱儲局不能因突發事件而放棄打撃通脹承諾

【08:43】美前財長薩默斯︰儲局3月加息0.25厘仍合情理

【08:11】聯合航空發盈警、料季度出現虧損 股價盤後跌7%

【05:44】保時捷去年多賺23% 收入破紀錄達376億歐元

====以下為3月13日美股市況====

美國財政部、聯儲局及聯邦存款保險公司(FDIC)出手穩定美國金融體系,3月加息0.5厘機會大幅下降,但市場一度爆發信心危機,美國國債價格抽升,債息急跌。

即睇美股收市:

環球資本市場震盪,美股今踏入夏令時間,截至今晨4時,美國10年期債息跌0.152厘,報3.543厘。道指反覆偏軟,收市跌90點,報31819點;標指跌5點,報3855點;納指則升49點或0.45%,報11188點。

歐洲股市仍重挫,英股跌2.6%,法股跌2.9%,德股跌3%,Stoxx 600指數跌2.4%。

高盛集團分析師預計,在矽谷銀行倒閉後,聯儲局將暫停加息。比特幣急飆,一度逼2.46萬美元水平,升19.4%。

美國銀行股插水,盤前已急瀉逾7成的第一共和銀行(美︰FRC),以及西方聯盟金控(美︰WAL),一度跌7成及數次觸發熔斷,西太平洋銀行(美︰PACW)早段曾跌6成。花旗(美︰C)、美銀(美︰BAC)等大行亦曾跌7%及8%。

銀行股插水:

第一共和銀行(美︰FRC):-61.8%

西方聯盟金控(美︰WAL):-47.1%

Comerica(美:CMA):-27.7%

ZION銀行(美:ZION):-25.7%

西太平洋銀行(美:PACW):-21.1%

華美銀行集團(美:EWBC):-17.4%

美國消費者通脹預期降溫,紐約聯儲銀行最新調查顯示,1年期通脹預期降至4.2%,創近兩年新低,低於1月時同類調查的5%。消費者認為汽油零售價回落,房屋及食物成本降,有利通脹回落;此外就業市道良好,有利改善家庭財務。消費者並預料樓價升1.4%,高於1月時的1.1%升幅。有關調查未反映矽谷銀行(SVB)爆煲影響。

美國本周將會公布CPI(消費者物價指數),美國2月PPI(生產者物價指數)及零售銷售數據多項重要數據。

焦點新聞︰

【SIVB】矽谷銀行倒閉觸發歐美金融市場震盪 一文看清事態發展、各界評論及事件影響(不斷更新)

【外圍一周前瞻】美股入夏令時間、晚上9時半開市 聯儲局周一緊急開閉門會議 緊盯CPI數據(附數據時間表)

即市走勢︰

【23:40】西方聯盟跌60.9%,第一共和跌58.7%,Customers Bank跌38.1%

【20:00】美股開市後,在醫療用品股帶動下迅速回升,道指升近百點,債息跌幅收窄,收復3.5厘關。

【21:30】道指跌234點,報31675點,納指跌0.9%,報11042點,標指跌38點,報3823點。美國兩年期債息跌一成,報4.1厘,10年期債息跌5.8%,報3.48厘。

【18:44】道指期貨跌64點,納指期貨升0.5%,標指升不足1點。

【SIVB】歐洲爆金融信心危機 憂火燒連環船 歐債價急升歐股瀉

【12:10】道指期貨升398點,報32563點,標指期貨升64點,納指期貨升208點或1.7%,報12177點。

【11:22】【SIVB】滙豐等據報與英國政府緊急商討矽谷銀行白武士方案 辛偉誠:很快有方案(第二版)

【11:02】【SIVB】高盛:矽谷銀行事件增加美國銀行體系壓力 料聯儲局3月不加息、惟5、6及7月各加0.25厘

【10:56】【SIVB】矽谷銀行據報與部分美股簽署獨家協議 或窒礙企業另覓銀行服務

【10:33】【SIVB】325家風投發表聯合聲明力撐矽谷銀行 「矽谷銀行是服務美國初創及支持新經濟的重要平台」

【07:30】【SIVB】美國救市:聯儲局250億美元應付各銀行擠提 矽谷銀行存款獲100%保障

【07:30】【SIVB】矽谷銀行爆煲對美國3月加息有何影響? 專家:加息50點子的可能性降低

【07:30】美股上周五下跌。市場關注美國矽谷銀行事件引發金融股波動,投資者對銀行憂慮蓋過就業數據紓緩加息壓力的影響;道指上周五中段跌471點。道指最終收跌345點,報31909點;標指跌56點,報3861點;納指跌199點或1.76%,報11138點。

即睇美股收市︰

