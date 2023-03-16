【美股市況】瑞信傳要求央行及監管表態支持 道指曾瀉近700點 歐元跌2%（不斷更新）

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據外電報道，瑞信在股價暴跌至低見1.56瑞郎後，已呼籲瑞士央行表態支持，瑞信還要求瑞士金融市場監管機構發聲支持，但監管機構仍未作出決定。另外，歐洲央行已要求歐元區銀行披露對瑞信的敞口。美股道指急瀉近700點，歐元跌2%。

瑞信美股開市後最多跌逾3成，歐股收市插24%, 報1.7025瑞郎, 創紀錄最大單日跌幅。公司債券的一年期信用違約掉期（CDS）飈升至接近1000點子，約為瑞銀一年期CDS價格的20倍、德銀的10倍，反映投資者對瑞信前景相當憂慮。

瑞信CDS曲線亦轉為倒掛，意味防範立即違約的成本，高於未來違約的成本。瑞信主席Axel Lehmann強調，瑞信接受國家援助不在考慮之列。

市場憂慮瑞信危機或引爆新一浪金融風險，歐洲股市及歐洲銀行股急挫，法巴及法興跌超過7%。資金紛轉向避險，美滙指數升1.2%，暫報104.91，迫近105關；債市亦成為資金避難所，美債息由日內高位3.7厘急跌，暫報3.41厘。

美股期貨受瑞信危機憂慮加劇影響，道指低開後跌勢持續擴大，一度瀉近700點，納指亦急挫1.7%。

金融風險恐再爆發，環球股市再現恐慌急瀉，惟股市自2020年爆發疫情以來，已經歷過一次大股災，道指期貨跌勢未達股災程度，反映市場仍相對算冷靜，以疫情期間道指由2020年2月12日高位的29568點跌至同年3月23日的18213點計，1個半月間，大跌11355點或62.3%。

統計道指2020年以來十大單日跌幅：

16/3/2020：-2997點/-12.9%

12/3/2020：-2352點/-10.0%

09/3/2020：-2013點/-7.8%

11/6/2020：-1861點/-6.9%

11/3/2020：-1464點/-5.9%

美國今日將會公布2月PPI及核心PPI、2月零售銷售，3月紐約聯儲製造業指數、3月NAHB房價指數。另外會公布MBA抵押貸款申請、MBA30年期固定抵押貸款利率。

芝加哥商品交易所集團（CME）「美聯儲觀察」工具顯示, 美聯儲在3月22日政策會議上繼續加息的概率已經低於50%，保持利率不變的概率為59.4%，加息25個基點至4.75厘至5厘區間的概率為40.6，加息50個基點至5厘至5.25厘區間的概率繼續保持為0%。



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即市走勢︰

【00：45】歐股主要指數收市大跌，德國DAX30指數跌3.19%，英國富時100指數跌3.81%，法國CAC40指數跌3.58%，泛歐STOXX 600指數跌3.35%。歐洲斯托克銀行指數收跌6.9%，創一年來最大跌幅。

【22：40】道指跌勢加劇，跌幅擴大至超過600點，納指跌1.5%，瑞信跌幅收窄至16%

【21：30】道指開市急跌超過400點，瑞信開市跌超過25%

【19：40】美股期貨受瑞信危機憂慮加劇影響，道指期貨曾跌635點，納指期貨曾跌1.9%。

【18：30】【投行重組】瑞信美股盤前插22%未見底 憂失救CDS升至1000基點 累環球股市即瀉

【18：00】【儲局官員】鮑曼：美國銀行系統仍然穩固 聯儲局會密切監控金融市場

【12：23】道指期貨跌4點，報32398點，標指期貨升3點，報3957點，納指期貨升10點或近0.1%，報12347點。

【12：23】【字節跳動】阿布扎比AI公司斥逾1億美元入股 字節跳動最新估值降至2200億美元

【10：57】【SIVB】矽谷銀行被接管前數天 向高盛出售其240億美元債券組合、以換取流動性

【10：39】【字節跳動】TikTok據報正討論從字節跳動剝離 有機會分拆出售或獨立IPO上市

【10：20】【SIVB】美銀據報數日內吸150億美元新存款 成矽谷銀行等倒閉大贏家

【09：23】【HSBC滙豐】滙豐據報將英國新晉高級銀行家底薪削25% 應對當地或取消銀行業獎金上限規定

【09：11】【SIVB】矽谷銀行首席風險官去年大部分時間「無影」 聯儲局據悉將調查

【09：01】【AAPL】蘋果一些部門據報取消4月獎金發放或晉升計劃 又減慢招聘速度

【08：29】【科技股女股神】Cathie Wood旗艦基金ARKK上周五獲近4億美元流入 為2021年4月以來最多

【08：15】【SIVB】一周內三銀行相繼倒閉 穆迪下調美國銀行業評級展望至「負面」

【07：59】【美股業績】Prenetics去年經調整EBITDA增7成 轉攻精準腫瘤學業務

【07：49】【大行看法】宏利料中等機會加息0.25厘 美國系統性風險低

【ET財智Talk】環球高息股賺息兼賺價？ 嘉信理財林長傑分析衰退及加息周期下美股選股策略

====以下為3月14日美股市況====

美國稱被俄羅斯擊落無人機，是兩國罕見的軍事對撼，一度令美股蒸發逾480點升幅，不過，局勢未有進一步惡化，道指迅即恢復風險胃納，回復聚焦美國通脹數據符預期 ，截至今晨4時（即收市），道指升336點，報32155點；標指升64點，報3920點；納指升2.1%，報11428點。

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五角大樓表示，一架俄羅斯戰鬥機在黑海上方的國際領空與一架美國無人偵察機相撞，導致該無人機墜毀。俄羅斯國防部在Telegram上發布聲明，對美國說法予以否認，稱俄方飛機沒有與無人機接觸。聲明稱，美國無人機的應答器關閉，飛機失控，

最終由於動作過大而發生墜毀。俄羅斯飛機已經安全返回基地。



美國歐洲司令部表示，一架蘇-27戰鬥機在另一架俄戰機伴飛的情況下，於當地時間上午7時左右撞到了MQ-9「收割者」無人機的螺旋槳。這兩架蘇-27戰鬥機事前飛行在MQ-9無人機前方，並向該無人機傾倒燃料。



美國空軍上將James Hecker說，「MQ-9飛機當時正在國際空域執行例行任務，它在被俄羅斯一架戰鬥機攔截並撞擊後墜毀，導至完全損失了這架無人機。事實上，俄羅斯的這種行為幾乎導致兩架飛機都墜毀。」

銀行股方面，First Republic Bank股價升27.8%；大型銀行股花旗漲5.9%。Meta削減1萬個職位並撤銷5000個招聘空缺，股價升7.3%。

美滙指數報103.58，資金退出債市，令債價下跌，債息回升 ； 美10年期國債息率重上3.6，報3.666厘。

歐股收市升1.53%，銀行股板塊回升2.65%。瑞信（Credit Suisse）行政總裁克爾納（Ulrich Koerner）預期，2025年將分拆美國投資銀行業務上市，並且恢復以第一波士頓（First Boston）作為名稱。瑞信正採取一項新計劃，以修復其過去兩年報告和控制程序中的「重大缺陷」。美國監管機構上周提出質問，要求瑞信重新對其財務報表進行評估。

美國公布2月份CPI數據，2月CPI按年升6%，符合市場預期，較1月份6.4%為低，按月則上升0.4%，亦符合預期。至於核心通脹按年升5.5%，高過預期5.5%，前值為5.6%，按月則上升0.5%，高過市場預期0.4%。國際評級機構標普周二表示，予第一共和銀行（美：FRC）「A-」評級，列入負面信用觀察名單。標普預計第一共和銀行將增加批發借款，以支撐其表內流動性，這可能會拖累盈利能力。

另一家國際評級機構穆迪（Moody's）周二下調對整個美國銀行系統評級的評估， 前景展望由「穩定」降低至「負面」。穆迪現在認為，雖然拜登政府和美聯儲局等眾多監管部門竭力承托銀行業，但矽谷銀行、Silvergate Bank和Signature Bank先後發生擠提和倒閉，銀行業運營環境仍然在急劇惡化。

美國民主黨參議員布朗表示，2018年放鬆銀行監管是一個錯誤，美國需要加強對銀行的資本和流動性規定；並且希望聯儲局下周將暫停加息。

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即市走勢︰

【01：18】阿萊恩斯西部銀行（美：WAL）盤中停牌，此前漲幅收窄至14%。西太平洋合眾銀行（美：PACW）再次觸發熔斷，此前漲幅收窄至36%。

【01：17】微軟：新款的必應（Bing）搜索引擎將運行於OpenAI的GPT-4系統之上。

【01：04】OpenAI推出GPT-4文本生成人工智能系統，將能夠更準確地解決更難的問題。

【00：50】通用汽車（美：GM）CEO表示，自動駕駛出租車將成為公司巨大的業務增長點， 將在2023年上半年生產5萬輛電動汽車。

【00：49】卡特彼勒（美：CAT）CEO：美國非住宅地產市場正得到改善，建築業活動表現強勁；預計公司銷售及利潤狀況將同比改善。

【00：49】歐股主要指數收市造好，德國DAX30指數漲1.83%，英國富時100指數漲1.17%，法國CAC40指數漲1.86%，泛歐STOXX 600指數漲1.53%。

【00：49】市場消息：矽谷銀行在1月份解僱100至120名員工。

【00：42】特斯拉（美：TSLA）漲幅擴大至5%，最高觸及183.5美元。

【00：40】市場消息：通用汽車（美：GM）全球首席營銷官Deborah Wahl將於3月31日退休。

【00：37】市場消息：谷歌旗下YouTube正對「多視窗播放（Multiview）」功能開展初步評估，該功能將允許其YouTube TV用戶，在同一台設備上同時觀看幾檔不同的節目。

【00：36】AMC院綫（美：AMC）恢復交易，即市跌幅擴大至17%。此前，AMC院綫股東批准增發普通股，公司股價下挫逾10%停牌

【00：33】美國參議院銀行委員會主席：希望聯儲局下周暫停加息。

【00：30】美國兩年期國債收益率升40個基點至4.38厘。

【23：59】市場消息：阿瑞斯資產管理公司（ARES）正考慮收購矽谷銀行的一小部分貸款資產。

【23：50】瑞士信貸（美：CS）重申，2022年及以前年度的財務結果是準確和可靠的，外部審計師普華永道的無保留審計意見支持了這一點。

【23：13】美國司法部及證券交易委員會（SEC）正在調查矽谷銀行倒閉事件，以及其管理層的交易行為。

【21：52】【Facebook母企】META再宣布裁員約1萬人 停5000個職位招聘 股價升逾5%

【21：30】美股周二開市向好，道指升320點，標指升55點或1.4%，報3911點，納指升1.7%。

【20：49】【美國經濟數據】美國2月CPI按年升6% 核心CPI按年升5.5%

【20：22】【投行重組】瑞信CEO：盈利動力見恢復 SVB倒閉後 客戶資金流入

【18：59】【SIVB】瑞士百達資管拆解矽谷銀行倒閉對經濟、加息步伐、資本市場的影響

【18：15】【SIVB】巴克萊預期聯儲局3月暫停加息 金融穩定性為目前市場首要關注重點

【17：36】【SIVB】歐央行管委：矽谷銀行倒閉不會對歐元區銀行造成影響 日央行：在SVB的直接敝口少

【17：03】【大行看法】景順：中國股市四大風險減弱 看好AI、消費及互聯網板塊

【16：30】【SIVB】滙豐私銀范卓雲：矽谷銀行倒閉不會引致系統性風險、料聯儲局下周加0.25厘

【16：28】第一共和銀行（美：FRC）盤前反彈16%，西方聯盟金控（美︰WAL）回升7%，Comerica（美：CMA）升4.5%。

【16：04】瑞信在財務報告程序中發現「重大缺陷」 另資金外流情況仍未扭轉 盤前一度插5%

【15：00】巴菲特精準避開美國區域銀行大跌？ 巴郡去年連番減持銀行股長期組合

【12：14】道指期貨升146點，報32201點，標指期貨升20點，報3909點，納指期貨升64點或0.5%，報12119點。

【12：08】【SIVB】矽谷銀行面臨首宗集體訴訟 股東批淡化加息影響屬欺詐

【11：58】【SIVB】矽谷過渡銀行重新開業、分行現排隊人潮 新任CEO有何資歷？

【11：27】【SIVB】對冲基金Bill Ackman：美國地區性銀行十分便宜 惟自己因一原因不買貨、反指「股神」巴菲特若不投資會感驚訝

【11：04】【SIVB】貝萊德：美國兩家地區性銀行倒閉顯示經濟出現裂痕 發達國家股票估值尚未反映矽谷事件衝擊

【10：52】【SIVB】金融海嘯重臨？ 《沽注一擲》原型：無真正危險、或再重新印錢

【10：07】【SIVB】聯儲局對矽谷銀行事件展開審查工作、由副主席巴爾領導 5月1日公布結果

【08：48】【SIVB】「新債王」岡拉克料3月仍會加息0.25厘 稱儲局不能因突發事件而放棄打撃通脹承諾

【08：43】美前財長薩默斯︰儲局3月加息0.25厘仍合情理

【08：11】聯合航空發盈警、料季度出現虧損 股價盤後跌7%

【05：44】保時捷去年多賺23% 收入破紀錄達376億歐元

====以下為3月13日美股市況====

美國財政部、聯儲局及聯邦存款保險公司（FDIC）出手穩定美國金融體系，3月加息0.5厘機會大幅下降，但市場一度爆發信心危機，美國國債價格抽升，債息急跌。

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環球資本市場震盪，美股今踏入夏令時間，截至今晨4時，美國10年期債息跌0.152厘，報3.543厘。道指反覆偏軟，收市跌90點，報31819點；標指跌5點，報3855點；納指則升49點或0.45%，報11188點。

歐洲股市仍重挫，英股跌2.6%，法股跌2.9%，德股跌3%，Stoxx 600指數跌2.4%。

高盛集團分析師預計，在矽谷銀行倒閉後，聯儲局將暫停加息。比特幣急飆，一度逼2.46萬美元水平，升19.4%。

美國銀行股插水，盤前已急瀉逾7成的第一共和銀行（美︰FRC），以及西方聯盟金控（美︰WAL），一度跌7成及數次觸發熔斷，西太平洋銀行（美︰PACW）早段曾跌6成。花旗（美︰C）、美銀（美︰BAC）等大行亦曾跌7%及8%。

銀行股插水：

第一共和銀行（美︰FRC）：-61.8%

西方聯盟金控（美︰WAL）：-47.1%

Comerica（美：CMA）：-27.7%

ZION銀行（美：ZION）：-25.7%

西太平洋銀行（美：PACW）：-21.1%

華美銀行集團（美：EWBC）：-17.4%

美國消費者通脹預期降溫，紐約聯儲銀行最新調查顯示，1年期通脹預期降至4.2%，創近兩年新低，低於1月時同類調查的5%。消費者認為汽油零售價回落，房屋及食物成本降，有利通脹回落；此外就業市道良好，有利改善家庭財務。消費者並預料樓價升1.4%，高於1月時的1.1%升幅。有關調查未反映矽谷銀行（SVB）爆煲影響。

美國本周將會公布CPI（消費者物價指數），美國2月PPI（生產者物價指數）及零售銷售數據多項重要數據。

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焦點新聞︰

【SIVB】矽谷銀行倒閉觸發歐美金融市場震盪 一文看清事態發展、各界評論及事件影響（不斷更新）

【外圍一周前瞻】美股入夏令時間、晚上9時半開市 聯儲局周一緊急開閉門會議 緊盯CPI數據（附數據時間表）

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即市走勢︰

【23：40】西方聯盟跌60.9%，第一共和跌58.7%，Customers Bank跌38.1%

【20：00】美股開市後，在醫療用品股帶動下迅速回升，道指升近百點，債息跌幅收窄，收復3.5厘關。

【21：30】道指跌234點，報31675點，納指跌0.9%，報11042點，標指跌38點，報3823點。美國兩年期債息跌一成，報4.1厘，10年期債息跌5.8%，報3.48厘。

【18：44】道指期貨跌64點，納指期貨升0.5%，標指升不足1點。

【SIVB】歐洲爆金融信心危機 憂火燒連環船 歐債價急升歐股瀉

【12：10】道指期貨升398點，報32563點，標指期貨升64點，納指期貨升208點或1.7%，報12177點。

【11：22】【SIVB】滙豐等據報與英國政府緊急商討矽谷銀行白武士方案 辛偉誠：很快有方案（第二版）

【11：02】【SIVB】高盛：矽谷銀行事件增加美國銀行體系壓力 料聯儲局3月不加息、惟5、6及7月各加0.25厘

【10：56】【SIVB】矽谷銀行據報與部分美股簽署獨家協議 或窒礙企業另覓銀行服務

【10：33】【SIVB】325家風投發表聯合聲明力撐矽谷銀行 「矽谷銀行是服務美國初創及支持新經濟的重要平台」

【07：30】【SIVB】美國救市：聯儲局250億美元應付各銀行擠提 矽谷銀行存款獲100%保障

【07：30】【SIVB】矽谷銀行爆煲對美國3月加息有何影響？ 專家：加息50點子的可能性降低

【07：30】美股上周五下跌。市場關注美國矽谷銀行事件引發金融股波動，投資者對銀行憂慮蓋過就業數據紓緩加息壓力的影響；道指上周五中段跌471點。道指最終收跌345點，報31909點；標指跌56點，報3861點；納指跌199點或1.76%，報11138點。

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責任編輯︰梁浩碩