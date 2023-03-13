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【券商點睇】《蛋仔派對》持續暢銷 網易遊戲亮點多

股樓投資 12:22 2023/03/13

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東方證券指出，網易（09999）的遊戲業務表現良好，原有游戲《夢幻西游》、《永劫無間》等表現穩健，《蛋仔派對》市場反響強烈。2023 年《永劫無間》手遊、《逆水寒》手遊等預期陸續帶來新增量。另雲音樂成本端優化顯著，推動公司利潤率提升。該行預測公司 2023至2025年純利分別為254億元（人民幣，下同）、304億元及345億元，採用 SOTP 估值，給予目標價137.8港元，維持「買入」評級。

【同場加映】溫股知新：經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

溫股知新
【溫股知新】經濟改善漸浮現 消費固投兩主線

同時，報告點評了網易去年第四季的業務。期內，公司營業收入254億元，按年增長4%。遊戲和相關增值服務，以及雲音樂的穩健發展是公司增量收入的主要貢獻來源，非通用會計準則（Non-GAAP）純利為48.1億元，按年減少27.1%。

【延伸閱讀】兔年部署：晨星推薦逾10隻港股  受惠內地消費反彈【見下頁

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來自遊戲及相關增值服務的收入為190.86 億元，按年增長 9.7%，環比上升 2.1%。 其中手遊收入116.34億元，按年下降2.1%，主要因《無盡的拉格朗日》、《蛋仔派對》 等熱門手遊推動； 端游收入58.87億元，按年增長6.7%，與《夢幻西游》、《永劫無間》等熱門端游的穩健表現有關。待上綫游戲中《隱世錄》、《巔峰極速》、《大話西游：歸來》已獲得版號。《逆水寒》在2023年6月上綫，預計會在第三季將產生較大的營收。

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責任編輯：林衛

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港股 Non－GAAP 網易－S（09999） 買入 目標價 中國

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