▲ 【兩會2023】新總理李強：民營經濟的發展環境會愈來愈好 騰訊阿里彈逾4%

中國全國人大會議閉幕，新一任國務院總理李強表示，民營經濟的發展環境會愈來愈好，發展空間會愈來愈大。騰訊 （00700） 彈高5.8%，報350.8元。阿里巴巴 （09988） 升4%，報84.5元，美團 （03690） 升3%，報131.1元。

李強總理表示，去年有一段時間，社會上出現了一些對民營經濟發展的不正確議論、言論，使一些企業家心存憂慮，其實在發展民營經濟這個問題上，黨中央的方針政策一直是十分明確的。 黨的十九大，黨的二十大，去年底召開的中央經濟工作會議，都對此作了強調。 民營經濟的發展環境會越來越好，發展空間會越來越大。

今年GDP達5%非易事

另外，今年中國的經濟增長目標定在5%左右， 李強 指，這是綜合考慮各方面因素以後確定的，當然，現在中國經濟總量大了，總量已經過了120萬億，而且現在新的挑戰也不少。在這種高基數上，要達到5%左右的增長目標，恐怕也不是件容易的事，需要我們倍加努力。

他表示，達到增長5%的預定目標需要打好組合拳，如宏觀政策組合拳；擴大需求組合拳；改革創新組合拳；防範化解風險組合拳。

更多【新經濟股】文章

【開市追揸沽】矽谷銀行爆煲波及港股？ 中移動增派息可跟進？

相關文章：

【B站9626】嗶哩嗶哩彈高5% 3月13日獲納入港股通 成WVR回流中概股首例

【兩會2023】證監會雷添良：習近平連任有利兩地資本市場融合

【兩會2023】中國GDP增長目標僅5%左右 一文看清大行解讀、滙豐環球：中央為實現經濟增長目標預留更大空間

編輯：姚卓然