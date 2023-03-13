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【ChatGPT】通用汽車採用ChatGPT　夥微軟開發車載數碼助手

科技 14:30 2023/03/13

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早於2021年，通用汽車已與微軟合作，加速無人駕駛汽車的商業化進程。（法新社）

自OpenAI發布ChatGPT後，各行業都積極研究將AI加入旗下產品的可能，汽車業也不例外。通用汽車（General Motors, GM）日前宣布，正與微軟（Microsoft）合作利用ChatGPT技術，開發車載數碼助手，協助車主進行各種車上活動。

【ChatGPT進化】微軟下周推GPT-4版本　藉「多模態模型」支援影片

早於2021年，通用汽車已與微軟合作，加速無人駕駛汽車的商業化進程。通用汽車副總裁Scott Miller認為，ChatGPT的應用將變得無處不在，在汽車應用的層面上，ChatGPT可用來獲取關車輛手冊的使用訊息、車庫門代碼等編程功能，又或從日曆中整合日程安排等。

【ChatGPT熱潮】Grammarly 4月推AI寫作工具　藉背景提示重寫文章

他指出，ChatGPT應用於汽車行業上的轉變，不僅是語音指令進化這單一功能，而是意味客戶可以期待未來汽車在新興技術方面，將獲得更強大、更新穎的功能。

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責任編輯：陳卓賢

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