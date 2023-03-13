【奧斯卡】英男星紅地毯受訪太直接 網民直言「好難頂」（有片）

英國男星曉格蘭特（Hugh Grant）出席奧斯卡頒獎禮時，因在紅地毯接受訪問的回答太直接，被網民批評「太難頂」。

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曉格蘭特香港時間周一（13日）現身奧斯卡，負責頒發最佳藝術指導獎，並在紅地毯上接受主持人Ashley Graham訪問。Graham問到有無心水獲獎演員，他直接回答

「無，無邊個特別心水。」（No, not one in particular.）

Graham繼續問曉格蘭特當日的打扮，後者繼續直接回應，稱

「就我套西裝。」（Just my suit.）

Hugh Grant is the biggest D bag for this interview. Hugh, If you don't want to be there go home. Worst Oscars interviews ever. #Oscars #Oscars2023 #HughGrant pic.twitter.com/Yx7MWbav4q — Michael L (@Luevano1) March 12, 2023

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Graham追問曉格蘭特對出演《神探白朗：抽絲剝繭》（Glass Onion: A Knives Out Mystery）的感受，他再次直接回答，

「其實我無咩戲份，得3秒鏡頭。」（Well, I'm barely in it. I'm in it for about three seconds.）

Graham可能感受到曉格蘭特的態度，匆忙結束訪問，後者更在鏡頭前擺出一副無奈的表情。

網民對曉格蘭特的訪問不太受落，有人直言是整個頒獎禮上最尷尬的場面。有人更稱，曉格蘭特的訪問是不折不扣的災難。網民坦言，如果曉格蘭特不想回答，乾脆不要受訪。

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責任編輯：吳漢培