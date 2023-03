【奧斯卡】英男星紅地毯受訪太直接 網民直言「好難頂」（有片）

英國男星曉格蘭特(Hugh Grant)出席奧斯卡頒獎禮時,因在紅地毯接受訪問的回答太直接,被網民批評「太難頂」。

曉格蘭特香港時間周一(13日)現身奧斯卡,負責頒發最佳藝術指導獎,並在紅地毯上接受主持人Ashley Graham訪問。Graham問到有無心水獲獎演員,他直接回答

Graham繼續問曉格蘭特當日的打扮,後者繼續直接回應,稱

Hugh Grant is the biggest D bag for this interview. Hugh, If you don't want to be there go home. Worst Oscars interviews ever. #Oscars #Oscars2023 #HughGrant pic.twitter.com/Yx7MWbav4q