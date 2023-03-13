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【奧斯卡】華裔關繼威奪最佳男配 住過難民營母親為港人

環球社會熱點 12:00 2023/03/13

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華裔男演員關繼威憑著《奇異女俠玩救宇宙》（Everything Everywhere All At Once），於第95屆奧斯卡頒獎禮勇奪最佳男配角。關繼威的母親為港人，他童年住過難民營，感嘆於荷里活發展多年，至今日獲獎是實現了美國夢。

【奧斯卡】首設危機小組 免Will Smith打人同類事件重演 【下一頁】

關繼威上台領獎發表得獎感言第一句話，就向在家中收看頒獎禮的84歲母親高呼：

阿媽，我啱啱拎咗奧斯卡！

    點擊圖片放大
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    +4

對他而言，人生旅程始於一艘船。他剖白曾在難民營居住一年，不知為甚麽最終可登上荷里活最大的舞台。

關繼威更感觸落淚道：

佢哋話呢種故事只會喺電影發生，我唔敢相信會喺我身上發生，呢個就係美國夢！

他坦言一度幾乎放棄自己的夢想，他勉勵所有人，必須相信和堅持夢想。

澤連斯基求亮相奧斯卡頒獎禮 據報連續兩年遭拒 【下一頁】

關繼威幼年以難民身份從越南移居香港，然後再轉往美國生活。他曾獲大導演史提芬史匹堡 （Steven Spielberg）相中，演出《奪寶奇兵之魔域奇兵》（Indiana Jones and the Temple of Doom）。

雖為童星出身，關繼威成年後因戲路變窄，退居幕後擔任龍虎武師，也曾於王家衛執導的《2046》擔任副導演。

直至將近50歲，他才鼓起勇氣爭取於幕前演出。關繼威被指長相酷似知名武打影星成龍，據指成龍曾辭演《奇異女俠玩救宇宙》，造就關繼威獲導演起用。

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責任編輯：鄭錦玲

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