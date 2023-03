【奧斯卡】華裔關繼威奪最佳男配 住過難民營母親為港人

華裔男演員關繼威憑著《奇異女俠玩救宇宙》(Everything Everywhere All At Once),於第95屆奧斯卡頒獎禮勇奪最佳男配角。關繼威的母親為港人,他童年住過難民營,感嘆於荷里活發展多年,至今日獲獎是實現了美國夢。

關繼威上台領獎發表得獎感言第一句話,就向在家中收看頒獎禮的84歲母親高呼:

阿媽,我啱啱拎咗奧斯卡!

對他而言,人生旅程始於一艘船。他剖白曾在難民營居住一年,不知為甚麽最終可登上荷里活最大的舞台。

關繼威更感觸落淚道:

佢哋話呢種故事只會喺電影發生,我唔敢相信會喺我身上發生,呢個就係美國夢!

他坦言一度幾乎放棄自己的夢想,他勉勵所有人,必須相信和堅持夢想。

關繼威幼年以難民身份從越南移居香港,然後再轉往美國生活。他曾獲大導演史提芬史匹堡 (Steven Spielberg)相中,演出《奪寶奇兵之魔域奇兵》(Indiana Jones and the Temple of Doom)。

雖為童星出身,關繼威成年後因戲路變窄,退居幕後擔任龍虎武師,也曾於王家衛執導的《2046》擔任副導演。

直至將近50歲,他才鼓起勇氣爭取於幕前演出。關繼威被指長相酷似知名武打影星成龍,據指成龍曾辭演《奇異女俠玩救宇宙》,造就關繼威獲導演起用。

