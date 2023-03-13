【病人私隱外洩】遙距醫療初創承認失誤　洩露310萬名病人資料

▲ Meta Pixel可以收集用戶在網站或應用程序上的活動數據，包括點擊平台上的廣告。（法新社）

科企有否合法獲取及使用個人資料數據，一直備受用戶的關注。美國遙距醫療初創Cerebral日前承認，早於2019年10月因使用了Google、Meta、TikTok和其他第三方廣告商的像素追蹤工具（Tracking Pixel Tools），結果洩露了310多萬名病人的敏感訊息。

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Cerebral表示，被洩露的病人數據包括姓名、電話號碼、電郵地址、出生日期、IP地址、保險訊息、預約日期、治療等所有資料；此外，也可能洩露了客戶在該公司網站和應用程式上，填寫有關心理健康自我評估的部分答案，因為病人通常會透過該評估來安排預約和接受處方藥物。

Cerebral解釋，以上數據是通過Google、Meta和TikTok允許開發者在其應用程式和網站中嵌入的代碼或像素追蹤工具洩露。例如，Meta Pixel可以收集用戶在網站或應用程序上的活動數據，包括點擊平台上的廣告，甚至追蹤用戶在線上表格填寫的訊息。

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雖然Cerebral能通過這些追蹤工具，來知悉用戶在平台上的互動習慣，但同時Meta這些公司也能利用這些數據，來深入了解用戶的廣告偏好，而作進一步廣告投放的策略。

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責任編輯：陳卓賢

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