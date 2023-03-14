【SIVB】矽谷銀行令金融股急跌　一文看清事態發展、各界評論及事件影響（不斷更新）

▲ 【SIVB】矽谷銀行倒閉觸發歐美金融市場震盪 一文看清事態發展、各界評論及事件影響（不斷更新）

美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank）母企SVB Financial（美：SIVB）因上周四（3月9日） 突然宣布融資，其後多間創投基金要求投資對象從矽谷銀行提走存款，觸發擠堤。48小時內，矽谷銀行被美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管存款，引發全球金融市場震盪。分析指出，由於矽谷銀行的存戶主要為美國初創企業，若其倒閉將對美國整個創投行業構成重大衝擊。

除了矽谷銀行外，美國監管機構已要求有同類風險的紐約Signature Bank 關停，會否有更多中小型銀行出事成為全球關注事件。

銀行股周一插水：

第一共和銀行（美︰FRC）：-61.8%

西方聯盟金控（美︰WAL）：-47.1%

Comerica（美：CMA）：-27.7%

ZION銀行（美：ZION）：-25.7%

西太平洋銀行（美：PACW）：-21.1%

華美銀行集團（美：EWBC）：-17.4%

KBW 納指銀行股指數（美：BKX）：-11.7%

本文將綜合SVB事件最新多地發展情況的消息：

美國、英國為SVB設救市方案 滙豐當白武士

為增強存戶信心，避免引致更大規模的金融危機，美國財政部、聯儲局及FDIC採取一系列行動，包括聯儲局承諾，會在有需要時為所有合資格銀行注資。

矽谷銀行倒閉波及多地初企，HSBC滙豐 （00005） 宣布以英鎊代價拯救矽谷銀行英國分行。

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市場對於矽谷銀行的前景眾說紛紜，Tesla（美：TSLA）創辦人馬斯克（Elon Musk）在Twitter指，對收購矽谷銀行持開放態度。

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SVB在美國最新發展

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SVB對美國加息、整體股市影響

由於美國銀行業承壓，為美國經濟前景增添不確定性，市場對於聯儲局3月加息的預測迅速降溫。投資界目前普遍預期，矽谷銀行引發大規模金融風險的可能性偏低。

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SVB對香港有何影響？

香港金管局強調，矽谷銀行在香港沒有經營銀行業務，只設有本地代表辦事處。多家本港上市公司與矽谷銀行有業務往來，同時部分上市公司亦披露有存款中招。

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