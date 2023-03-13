【挑戰Twitter】Meta開發去中心化社交平台　或允許IG帳號登入

▲ 「P92」將由IG負責人Adam Mosseri主導，所以該中心化社交平台或允許用戶通過 IG 帳號註冊或登入。（法新社）

馬斯克（Elon Musk）自接管Twitter後，進行了多項改革，卻屢遭外界抨擊，引起不少Twitter用戶不滿。有報道指，Meta正開發一種去中心化、以文字為主的社交平台，或允許用戶以Instagram（IG）帳號登入和註冊，預計將吸納部分Twitter用戶「過檔」。

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據商業新聞網站《Moneycontrol》報道，Meta正開設一個代號為「P92」的項目，目標是創造一個獨立空間，讓創作者和公眾人物能即時分享他們在興趣方面的最新資訊，並會由去中心化社交網路協議ActivityPub提供支援，而這一協議現時也為Twitter的競爭對手Mastodon提供支援。

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此外，「P92」將由IG負責人Adam Mosseri主導，所以該中心化社交平台或允許用戶通過 IG 帳號註冊或登入。科技媒體《Platformer》報道則指出，該產品尚處於早期階段、暫沒有發布時間表，同時 Meta 法律和監管團隊已開始針對該應用程式的潛在私隱問題進行研究，以便在推出前解決相關問題。

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責任編輯：陳卓賢

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