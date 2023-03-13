【SIVB】高盛：矽谷銀行事件增加美國銀行體系壓力　料聯儲局3月不加息、惟5、6及7月各加0.25厘（第二版）

▲ 【SIVB】高盛：矽谷銀行事件增加美國銀行體系壓力 料聯儲局3月不加息、惟5、6及7月各加0.25厘

美國財政部、聯儲局及聯邦存款保險公司（FDIC）為穩定美國金融體系，提出一系列支持銀行應對存款外流的流動性措施，以增強存戶的信心。高盛表示，基於美國銀行體系近日出現壓力，加上前景存在不確定性，故不再預期聯儲局於3月21至22日的議息會議上加息。

最新利率期貨顯示，聯儲局3月加息0.25厘的機會率，由上周五（10日）的59.8%升至92.3%，按兵不動不加息的可能性，亦由上周五的0%升至7.7%，反而加息0.5厘的機會率則由40.2%降至0%。

高盛：若未來有小規模銀行出事 FDIC會否再介入？

高盛指，FDIC向矽谷銀行及Signature Bank的存戶提供保障，而且有關成本並不以銀行的資產作為資金來源，而且直接使用FDIC的存款保障基金，截至去年底戀有1250億美元，相信FDIC的決定可紓緩其他機構的存款壓力，並有效阻截存款外流，但若未來有其他規模比這兩家銀行小的金融機構出事，FDIC會否再次介入？

財政部及聯儲局亦承諾會將為存款機構提供的規模為250億美元的額外資金，以備不時之需，但同時亦相信，無需動用相關資金。

高盛認為，即使FDIC未有像2008年般，為所有未投保的帳戶提供擔保，但相信上述措施可增強存戶信心，而基於銀行體系面對壓力，估計不預期聯儲局會在3月加息0.25厘，但維持5月、6月及7日加息0.25厘的預測，並估計終端利率會見5.25至5.5厘。

星展：若無外溢效應 聯儲局續持緊縮政策、惟升息50基點機會降

星展指，矽谷銀行事件的影響已超出了銀行業的穩定性，部份新興經濟體在債務可持續性面臨壓力，但它未達足以影響全球市場的規模。美國和全球金融體系有足夠的緩衝來應對矽谷銀行事件帶來的損失或擴散效應；假設事件沒有進一步的外溢效應，聯儲局緊縮政策可能持續，但對於採取過度積極政策持謹慎觀點，未來升息50個基點的可能性已經降低。

該行又指，美債殖利率曲線趨於陡峭的預期時程可能遞延，因為數據仍顯示升息周期更長，終端利率略高於年初最初預測的水平。SVB事件顯示，隨著利率上揚，投資組合的存續期間風險很容易使金融機構陷入困境。

（第二版加入星展看法）

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編輯：陳韻妍