▲ 【SIVB】高盛：矽谷銀行事件增加美國銀行體系壓力 料聯儲局3月不加息、惟5、6及7月各加0.25厘

美國財政部、聯儲局及聯邦存款保險公司（FDIC）為穩定美國金融體系，提出一系列支持銀行應對存款外流的流動性措施，以增強存戶的信心。高盛表示，基於美國銀行體系近日出現壓力，加上前景存在不確定性，故不再預期聯儲局於3月21至22日的議息會議上加息。

最新利率期貨顯示，聯儲局3月加息0.25厘的機會率，由上周五（10日）的59.8%升至92.3%，按兵不動不加息的可能性，亦由上周五的0%升至7.7%，反而加息0.5厘的機會率則由40.2%降至0%。

高盛：若未來有小規模銀行出事 FDIC會否再介入？

高盛指，FDIC向矽谷銀行及Signature Bank的存戶提供保障，而且有關成本並不以銀行的資產作為資金來源，而且直接使用FDIC的存款保障基金，截至去年底戀有1250億美元，相信FDIC的決定可紓緩其他機構的存款壓力，並有效阻截存款外流，但若未來有其他規模比這兩家銀行小的金融機構出事，FDIC會否再次介入？

財政部及聯儲局亦承諾會將為存款機構提供的規模為250億美元的額外資金，以備不時之需，但同時亦相信，無需動用相關資金。

高盛認為，即使FDIC未有像2008年般，為所有未投保的帳戶提供擔保，但相信上述措施可增強存戶信心，而基於銀行體系面對壓力，估計不預期聯儲局會在3月加息0.25厘，但維持5月、6月及7日加息0.25厘的預測，並估計終端利率會見5.25至5.5厘。

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編輯：陳韻妍