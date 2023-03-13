香港管理專業協會工商管理研究社、香港中文大學商學院及信報財經月刊合辦之週年公開論壇——尋找香港經濟的新增長點 

自俄烏戰爭導致西方主要國家通脹急速增高，以及隨之而來的利率飆升，再加上疫情影響，香港經濟受到重創。現香港和內地及世界各地全面通關，經濟已有起色，但深層次的結構問題仍然存在。



由香港管理專業協會工商管理研究社、香港中文大學商學院及信報財經月刊合辦的週年公開論壇，於3月11日假香港會議展覽中心順利舉行。今年，論壇以「尋找香港經濟的新增長點」為主題，邀得三位政經界精英與一眾與會者討論香港該如何摒棄過於依賴金融而走向經濟多元發展，並在融入國家發展及全球競爭的格局下走出一條新出路。



論壇籌委會有幸邀得以下嘉賓分享其洞見及智慧：

第一節 香港特別行政區立法會議員邱達根先生——「以科技創新驅動經濟發展」

第二節 摩根大通董事總經理朱海斌博士——「中國經濟展望」

香港科學院院長盧煜明教授——「在科學前線看香港創科發展的機遇與挑戰」



展望將來，香港管理專業協會工商管理研究社將繼續為各企業家及管理者提供平台，推動相互經驗交流。



關於香港管理專業協會



香港管理專業協會(管協)於 1960 年成立，是一個非牟利的專業團體，致力成為領先的專業組織，促進香港及周邊地區的卓越管理發展。管協服務涵蓋三大範疇：管理教育及培訓、管理服務以及會員服務。管協每年為超過 50,000 人提供逾 2,000 項課程及活動，培育人力資本，種類包括與環球頂尖大學合辦的學士、碩士及博士學位課程、文憑、證書、函授課程、研討會及工作坊等。從跨國大企業到本地中小企，管協多樣化的活動為會員提供一個意見交流、人際網路拓展及個人發展的良好平台。每年管協舉辦多元化活動如週年專題會議、研討會、工作坊及講座，邀請傑出商界領袖分享在最新管理趨勢及管理發展上的遠見及睿智。為推動最佳管理實踐，管協每年於香港及內地舉行九項管理比賽，包括最佳年報比賽、優質管理獎、最佳管理培訓及發展獎、HKMA/ViuTV 及 Now TV 傑出市場策劃獎、香港可持續發展獎、香港管理演習、傑出推銷員獎、傑出品牌營銷獎及 HKMA/ HKT環球創新獎。這些活動均為商界每年一度的矚目盛事。

管協官方網站： www.hkma.org.hk/

管協 Facebook 專頁： www.facebook.com/HKMAfb



關於工商管理研究社



工商管理研究社乃香港管理專業協會屬下一個專業團體，自一九七六年成立以來，積極為香港華籍企業家及管理人士提供服務，並透過各類型管理活動，推動企業家間的經驗交流及研討切磋，從而提高本港企業的管理水平。

(特約)