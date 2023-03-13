【矽谷銀行】辛偉誠將公布新計劃 減輕SVB倒閉在英影響

美國矽谷銀行（Silicon Valley Bank，SVB）倒閉牽連甚廣，英國首相辛偉誠（Rishi Sunak）透露，政府將公布一項緊急協議，以減輕矽谷銀行倒閉對英國科技等行業的影響。

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辛偉誠周日（12日）抵達美國加州聖地牙哥時表示，他周末期間與財相侯俊偉（Jeremy Hunt），連同英倫銀行與金融監管機構討論矽谷銀行一事的最佳解決方案，指即將有事宣布。

英國當局爭取達成緊急協議，保障英國科技與生命科學行業免受矽谷銀行倒閉衝擊。

辛偉誠重申政府對科技行業的支持，透露當局正研究多項應對措施，包括透過應急基金向初創企業提供現金流。

《彭博社》引述知情人士指，矽谷銀行英國子公司遭英倫銀行上周五（10日）宣布很快會破產後，已緊急向貸款機構求助。

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超過250間英國科企的行政總裁參與聯署，敦促侯俊偉出手干預。

據悉，如政府未能為矽谷銀行找到買家，財政部正討論一項B計劃，讓銀行從SVB英國分支機構接收存款人，為他們提供資金使用權直到資金釋放.

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責任編輯：鄭錦玲