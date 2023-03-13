  • 20°C
香港時間 : 2023313日 (週一) 11:32
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【俄烏戰爭】俄軍傳數日折損過千 烏軍被指單日死逾200

環球政治 10:48 2023/03/13

分享：

分享：

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）聲稱，東部巴赫穆特（Bakhmut）戰事上俄軍近日內破千人喪生，重傷士兵不計其數。俄國反稱，單日擊斃逾200名烏軍。

【俄烏戰爭】俄僱傭兵「瓦格納」 稱接近巴赫穆特市中心 【下一頁】

澤連斯基周日（12日）表示，俄軍自上周一（6日）起單在巴赫穆特附近戰場，已有超過1,100人死亡，承受不可逆轉的損失。他指俄軍另有1,500人重傷，無法繼續參與戰事。

俄羅斯國防部同日反稱，在過去24小時內，擊斃超過220名烏軍，同時摧毀大量烏軍武器裝備。俄國頓涅茨克（Donetsk）官員表示，烏軍4度轟炸巴赫穆特，波及民居地區與破壞電纜。

澤連斯基求亮相奧斯卡頒獎禮 據報連續兩年遭拒 【下一頁】

僱傭兵「瓦格納」（Wagner）首領普里戈津（Yevgeny Prigozhin）亦揚言，俄軍正包圍巴赫穆特，惟強調戰情十分困難，愈接近市中心，戰火愈猛烈。

有分析認為，戰事壓力如今落在俄軍高層。巴赫穆特軍事戰略價值不高，但如果成功攻克，將有助多月來未為莫斯科政府帶來好消息的俄軍高層紓解壓力。

緊貼地緣政治變化，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【俄烏戰爭】立陶宛料俄軍資源足 對烏戰爭能持續多兩年
2023/03/10
【俄烏戰爭】立陶宛料俄軍資源足 對烏戰爭能持續多兩年
格魯吉亞轉軚撤回爭議法案 大型示威未停止
2023/03/09
格魯吉亞轉軚撤回爭議法案 大型示威未停止
美眾議院議長表明無意訪烏 婉拒澤連斯基邀請
2023/03/09
美眾議院議長表明無意訪烏 婉拒澤連斯基邀請
【俄烏戰爭】古特雷斯晤澤連斯基 冀糧食出口協議續履行
2023/03/09
【俄烏戰爭】古特雷斯晤澤連斯基 冀糧食出口協議續履行
【俄烏戰爭】烏老兵高呼「榮耀歸烏克蘭」疑遭俄軍槍決
2023/03/08
【俄烏戰爭】烏老兵高呼「榮耀歸烏克蘭」疑遭俄軍槍決

你可能感興趣

【俄烏戰爭】立陶宛料俄軍資源足 對烏戰爭能持續多兩年
12:08 2023/03/10
【俄烏戰爭】立陶宛料俄軍資源足 對烏戰爭能持續多兩年
格魯吉亞轉軚撤回爭議法案 大型示威未停止
18:00 2023/03/09
格魯吉亞轉軚撤回爭議法案 大型示威未停止
美眾議院議長表明無意訪烏 婉拒澤連斯基邀請
16:26 2023/03/09
美眾議院議長表明無意訪烏 婉拒澤連斯基邀請
地緣政治 軍事 烏克蘭 俄羅斯 澤連斯基 戰爭

上一篇文章

【矽谷銀行】辛偉誠將公布新計劃 減輕SVB倒閉在英影響

下一篇文章

【英國王室】愛丁堡公爵非世襲頭銜 夏洛特日後或受封
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

美加踏入夏令時間快一個鐘 美議員倡永久夏令
美加踏入夏令時間快一個鐘 美議員倡永久夏令
於印度遭當街亂摸性騷擾 日本女反於Twitter致歉
於印度遭當街亂摸性騷擾 日本女反於Twitter致歉
【矽谷銀行】美企CEO無法提款 千萬美元存款凍過水
【矽谷銀行】美企CEO無法提款 千萬美元存款凍過水
英國推新網絡安全法 WhatsApp加密通訊受限或停運
英國推新網絡安全法 WhatsApp加密通訊受限或停運
新加坡送旅客40項免費行程 任揀遊船河歎美食參觀酒廠
新加坡送旅客40項免費行程 任揀遊船河歎美食參觀酒廠
英足球名宿連尼加批難民政策遭停職 各方抵制BBC
英足球名宿連尼加批難民政策遭停職 各方抵制BBC
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款