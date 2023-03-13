【俄烏戰爭】俄軍傳數日折損過千 烏軍被指單日死逾200

烏克蘭總統澤連斯基（Volodymyr Zelenskiy）聲稱，東部巴赫穆特（Bakhmut）戰事上俄軍近日內破千人喪生，重傷士兵不計其數。俄國反稱，單日擊斃逾200名烏軍。

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澤連斯基周日（12日）表示，俄軍自上周一（6日）起單在巴赫穆特附近戰場，已有超過1,100人死亡，承受不可逆轉的損失。他指俄軍另有1,500人重傷，無法繼續參與戰事。

俄羅斯國防部同日反稱，在過去24小時內，擊斃超過220名烏軍，同時摧毀大量烏軍武器裝備。俄國頓涅茨克（Donetsk）官員表示，烏軍4度轟炸巴赫穆特，波及民居地區與破壞電纜。

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僱傭兵「瓦格納」（Wagner）首領普里戈津（Yevgeny Prigozhin）亦揚言，俄軍正包圍巴赫穆特，惟強調戰情十分困難，愈接近市中心，戰火愈猛烈。

有分析認為，戰事壓力如今落在俄軍高層。巴赫穆特軍事戰略價值不高，但如果成功攻克，將有助多月來未為莫斯科政府帶來好消息的俄軍高層紓解壓力。

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責任編輯：吳漢培