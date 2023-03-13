▲ 【SIVB】中信證券：矽谷銀行僅為個別案例 整體風險爆發可能性較低

矽谷銀行爆煲衝擊市場，中信證券發表報告表示，判斷矽谷銀行僅為個例，當前美國金融體系仍較為穩定，整體風險爆發可能性較低。但在美聯儲加息周期尚未結束、且加速縮表的情況下，若美債上限再度上調，供需格局的惡化可能引發美國金融體係出現流動性危機。

該行認為今年8月或是美國債務上限風險的觀察時點，但倘若係統性金融風險爆發或倒逼美聯儲放緩或停止縮表，中長期維度利好港美股估值修復。

美國銀行資本足 引發系統性金融危機可能性較低

該行認為，矽谷銀行「倒閉」的原因主要包括1）去年以來美債利率大幅飆升導致其持有的國債價格明顯下跌；2）矽谷銀行主要向風險投資和初創高科技公司提供貸款，2022年美股IPO規模的大幅下降（尤其科技行業僅融資17.8億美元，按年減少97%）使得其客戶明顯提高現金消耗水平，從而衝擊矽谷銀行的存款端。

中信證券表示，儘管市場擔憂SVB事件可能傳導到整個美國銀行體系，但短期判斷SVB僅為個例，其引發美國系統性金融危機的可能性較低。當前美國存款機構儲備金餘額為3.0萬億美元，相對2020年低點高出1.6萬億美元，仍處於比較健康的位置。另外，近三個季度美國四大銀行的一級資本充足率也持續反彈，摩根大通、花旗、美國銀行、富國分別13.2%、13.0%、11.2%、10.6%，反映其具備的償債能力較好。

而且，四大銀行的信用違約交換（CDS）當日（3月9日）也並未出現明顯的飆升，當前水平仍顯著低於2020年3月新冠疫情爆發初期，更遠低於2008年金融危機時期。因此，該行認為目前美國金融體系仍較為穩定，短期市場或存在對風險事件過度反應的可能。此外，當前美國金融行業和銀行板塊佔標普500流通市值比例僅分別為10.4%和3.5%，投資者對於銀行板塊的擔憂也難以持續拖累整體美股表現。

隨著SVB事件的爆發，對比事件爆發前（3月8日），市場已重新調整3月加息的預期至25基點，而對於年底利率水平的預期也從5.5至5.75%的水平大幅下調至4.75至5.0%。同期，美債收益率曲線出現了整體下移的趨勢，2年期的收益率更是在短短兩個交易日回落45基點，創下2008年9月全球金融危機以來的最大跌幅。整體看，市場對於系統性風險或改變美聯儲貨幣緊縮路徑的預期已初見端倪。

該行表示，若本次出現系統性金融風險，將衝擊港、美股；但金融體系風險如果倒逼美聯儲放緩或停止縮表，中長期來看或將利好港美股的估值修復。

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編輯：姚卓然