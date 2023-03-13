▲ 【SIVB】矽谷銀行據報與部分美股簽署獨家協議 或窒礙企業另覓銀行服務

矽谷銀行（SVB）在上周擠提風波後已被美國聯邦監管機構查封。據最新文件，SVB過去與部分客戶達成融資或信貸協議時，要求他們簽署附帶排他性條款，迫使他們主要使用由SVB提供的銀行服務。外界關注，在SVB出事後，相關公司難以轉用其他銀行。

CNBC報道指，受影響的客戶包括上市企業，包括雲軟件供應商 DocuSign（美：DOCU）、社交平台 Sprout Social（美：SPT）、在線借貸平台Upstart Holdings、生物科技公司Hyperion Therapeutics （美：HPTX）、醫療設備商 Dexcom （美：DXCM）

備案文件顯示，DocuSign與SVB 在2015年5月簽訂的高級擔保信貸安排時，同時簽訂獨家協議，要求DocuSign在SVB保留其主要存款、營運及證券賬戶，不過，DocuSign 被允許保留在富國銀行持有的現有存款賬戶。

至於其他企業，普遍被要求在SVB開設經營賬戶及其他賬戶，包括現金抵押賬戶、證券及投資賬戶。

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記者：伍鍵文