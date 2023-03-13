【盈警】思捷環球插一成　發盈警、料去年轉虧蝕不超過7億元

▲ 【盈警】思捷環球發盈警 料去年轉虧蝕不超過7億元

ESPRIT思捷環球 （00330） 預期去年由盈轉虧蝕不超過7億元，而2021年度的股東應佔溢利則約3.81億元，而總收入約70.6億元，按年減少約15.1%。

思捷環球插一成，現報0.65元，創四個月低。

該收入減少主要是由於（i）全球通脹高企，對利率構成重大壓力，導致利率高企及預期利率將進一步上升；（ii）能源價格高企，因而導致物流成本處於高位；（iii）烏克蘭的衝突。上述因素嚴重影響消費者信心，打擊消費者的消費意欲，特別是在集團主要經營的歐洲地區，導致集團總收入下跌。

董事會認為大額虧損主要由於上述收入下跌，導致集團上年毛利減至約28.78億元，相比2021年度集團毛利約為40.42億元，按年大減28.8%。

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編輯：姚卓然