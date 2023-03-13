  • 20°C
香港時間 : 2023313日 (週一) 10:04
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【盈警】思捷環球插一成　發盈警、料去年轉虧蝕不超過7億元

股市 09:50 2023/03/13

分享：

分享：

【盈警】思捷環球發盈警　料去年轉虧蝕不超過7億元

ESPRIT思捷環球 （00330） 預期去年由盈轉虧蝕不超過7億元，而2021年度的股東應佔溢利則約3.81億元，而總收入約70.6億元，按年減少約15.1%。

思捷環球插一成，現報0.65元，創四個月低。

該收入減少主要是由於（i）全球通脹高企，對利率構成重大壓力，導致利率高企及預期利率將進一步上升；（ii）能源價格高企，因而導致物流成本處於高位；（iii）烏克蘭的衝突。上述因素嚴重影響消費者信心，打擊消費者的消費意欲，特別是在集團主要經營的歐洲地區，導致集團總收入下跌。

董事會認為大額虧損主要由於上述收入下跌，導致集團上年毛利減至約28.78億元，相比2021年度集團毛利約為40.42億元，按年大減28.8%。

相關文章：

【業績｜零售股】佐丹奴午後彈4%　去年溢利升41%　末期息增五成至15仙　公司：料今年繼續加價（第二版）

【香港經濟】九置吳天海：香港零售市場今年全面復原的機會不高　人手短缺下「旅客慢慢來就可以了」

【業績｜零售股】思捷半年少賺89%至1300萬元

編輯：姚卓然

港股 盈警 思捷環球（00330）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換$500 電子產品禮品卡

立即領取

上一篇文章

【異動股】艾美疫苗曾飈1.8倍見100元　今日正式獲納入滬港通

下一篇文章

【內房危機】碧桂園挫半成　發盈警、料去年轉蝕最多75億元人幣　三因素拖累業績
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【SIVB】美國矽谷銀行爆煲波及港股！幾多間上市公司有份？逾15%B股中招？（第三版）
【SIVB】美國矽谷銀行爆煲波及港股！幾多間上市公司有份？逾15%B股中招？（第三版）
【美國加息】美國周二公布CPI通脹　鮑威爾在驚什麼？
【美國加息】美國周二公布CPI通脹　鮑威爾在驚什麼？
【美股收市】耶倫急召監管高層開會 巨企嘉信理財挫1成 美股憂爆黑天鵝低收345點
【美股收市】耶倫急召監管高層開會 巨企嘉信理財挫1成 美股憂爆黑天鵝低收345點
【外圍一周前瞻】美股入夏令時間、晚上9時半開市　聯儲局周一緊急開閉門會議　緊盯CPI數據（附數據時間表）
【外圍一周前瞻】美股入夏令時間、晚上9時半開市　聯儲局周一緊急開閉門會議　緊盯CPI數據（附數據時間表）
【SIVB】美國矽谷銀行倒閉的關鍵48小時　揭秘背後原因？
【SIVB】美國矽谷銀行倒閉的關鍵48小時　揭秘背後原因？
【SIVB】矽谷銀行倒閉前幾小時　緊急發員工花紅
【SIVB】矽谷銀行倒閉前幾小時　緊急發員工花紅
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款