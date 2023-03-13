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【港股市況】騰訊升3%　嗶哩嗶哩升9%　滙豐逆市跌1%　恒指早段升逾200點（不斷更新）

股市 09:58 2023/03/13

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美國在亞洲股市開市前出手以穩定金融體系，道指期貨升逾300點，港股今早反彈高開近百點。騰訊 （00700） 、友邦 （01299） 升逾2%，美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 升逾1%，滙豐 （00005） 逆市跌逾1%，恒指高開91點，開報19411點，科指升1.3%，報3832點。

財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：58】【異動股】艾美疫苗曾飈1.8倍見100元　今日正式獲納入滬港通

【09：55】大市升幅收窄，最新升約135點，報19454點，科指升1.9%，報3853點。

【09：52】嗶哩嗶哩 （09626） 升幅擴大至9%，高見163.4元。

【09：51】【盈警】思捷環球插一成　發盈警、料去年轉虧蝕不超過7億元

【09：49】佳兆業 （01638） 逆市再跌逾15%，低見0.53元。

【09：44】艾美疫苗 （06660） 升1.5倍，高見100元破頂。艾美疫苗獲納入滬港通並於3月13日生效。

【09：42】中移動 （00941） 升逾2%，高見63.65元。

【電訊股】中移動：2022年派息率將進一步提升　料今年升至70%以上

【09：41】大市升幅擴大至約250點，報19569點，騰訊 （00700） 升逾3%領市。

【09：40】艾美疫苗 （06660） 升逾6成，破頂高見58.9元。

【09：39】港股開市後初段反覆向上，恒指最新升約170點，報19490點，科指升2%，報3858點。

【09：37】三桶油向上，其中以中海油 （00883） 表現最好，股價升4%，中石油 （00857） 、中石化 （00386） 升1%。

【09：33】【舜宇2382】舜宇升逾3%　2月手機鏡頭出貨量按年跌26%　智能手機市場需求仍然疲軟

【09：32】比亞迪 （01211） 再跌逾2%，吉利 （00175） 、長汽 （02333） 跌近2%。

【09：30】【名家看法】惠理鄧偉志：市場修正加息預期是健康調整　矽谷銀行事件恐削港股投資氣氛

【09：25】碧桂園 （02007） 發盈警，股價逆市低開近2%。

【09：23】【B站9626】嗶哩嗶哩彈高5%　3月13日獲納入港股通　成WVR回流中概股首例

【09：21】騰訊 （00700） 、友邦 （01299） 升逾2%，美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 升逾1%，滙豐 （00005） 逆市跌逾1%，恒指高開91點，開報19411點，科指升1.3%，報3832點。

【09：15】期指開報19488點，升187點。

【08：23】矽谷銀行爆煲，美國在亞洲股市開市前出手以穩定金融體系，恒指黑期升約156點，報19448點，道指期貨升314點，報32479點。

【SIVB】美國救市：儲局250億美元應付各銀行擠提　矽谷銀行存款獲100%保障

【SIVB】滙豐傳與英國政府緊急商討救市　做英國矽谷銀行白武士

【08：20】【內房危機】碧桂園發盈警、料去年轉蝕最多75億元人幣　三因素拖累業績

【07：56】【內房危機】龍光料去年蝕最多90億元人幣　清盤呈請押至5月10日後

【07：56】【SIVB】美國矽谷銀行爆煲波及港股！幾多間上市公司有份？逾15%B股中招？（第三版）

【07：45】【Morning精點】美國矽谷銀行爆煲波及港股、逾15%B股中招？｜蔡天鳳留給子女的說話曝光

【07：45】港股ADR收報19270點，跌48點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報55.42元，較港收市價低0.98元或1.7%。騰訊 （00700） ADR折合報333.95元，較港收市價高2.35元或0.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報81.39元，較港收市價高0.24元或0.3%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】美股上周五下跌。市場關注美國矽谷銀行事件引發金融股波動，投資者對銀行憂慮蓋過就業數據紓緩加息壓力的影響；道指上周五中段跌471點。道指最終收跌345點，報31909點；標指跌56點，報3861點；納指跌199點或1.76%，報11138點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升28點　滙豐ADR低港2%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩

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