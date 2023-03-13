【港股市況】滙豐逆市軟　中資電訊股造好　騰訊升近4%領市、恒指反彈376點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

美國出手以穩定金融體系，港股反彈逾300點。恒生指數高開91點，其後走勢反覆向上，曾升最多471點，高見19791點，恒指升376點，收報19695點，成交1451.9億元。科指升2.9%，報3891點。騰訊 （00700） 升近4%，阿里巴巴 （09988） 升逾2%，美團 （03690） 升逾1%，嗶哩嗶哩 （09626） 升一成，滙豐 （00005） 逆市偏軟跌0.2%，三大中資電訊股升4%至6%。

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大行報告︰

【大行報告】高盛：九倉坐擁440億元淨現金兼估值合理 調升評級惟降目標價

財經日誌︰

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即市走勢︰

【16：10】騰訊 （00700） 升近4%，阿里巴巴 （09988） 升逾2%，美團 （03690） 升逾1%，嗶哩嗶哩 （09626） 升一成，滙豐 （00005） 逆市偏軟跌0.2%，三大中資電訊股升4%至6%，恒指升376點，收報19695點，成交1451.9億元。科指升2.9%，報3891點。

【16：00】恒指U盤前升366點，報19686點。

【15：50】恒指收市前升約385點，報19704點，科指升3.2%，報3903點。

【15：17】美團 （03690） 尾市轉跌。

【15：07】港股尾市升約320點，報19640點，科指升2.4%，報3872點。

【14：59】滙豐 （00005） 轉升0.6%，高見56.8元。

【14：50】滙豐 （00005） 跌幅收窄，最新報56.3元跌0.2%。

【14：36】大市升近350點，報19666點，升345點，科指升2.4%，報20473點。

【14：24】中移動 （00941） 升5%，破頂高見65.15元。

【14：20】【領展供股】領展供股權2915午後爆升4成 倒數四日交投

【14：11】恒指最新升約385點，報19704點，科指升3.4%，報3909點。

【14：02】中電信 （00728） 升幅擴大至逾7%破頂，中移動 （00941） 、聯通 （00762） 升4%。

【14：00】領展股權 （02915） 升幅擴大至4成，高見4.4元，成交4888萬元。

【13：59】【新股IPO】富衛集團FWD據報最快周一第三度向聯交所遞交上市申請 料集資78億元

【13：18】領展股權 （02915） 升2成，高見3.79元，領展 （00823） 升逾1%，高見48.15元。

【13：06】三大中資電訊股造好，中電信 （00728） 升半成，中移動 （00941） 、聯通 （00762） 升逾3%。

【13：00】港股午後初段升約380點，報19700點，科指升4%，報3936點。

【石Sir一周前瞻及異動股】加科思－B、招金礦業、中通快遞－SW

【12：42】【業績｜手機設備股】丘鈦科技半日升逾3% 去年溢利大跌八成、不派息

【12：29】【HSBC滙豐】滙豐香港首推海外護照持有人數碼開戶服務 適用於15地區護照

【12：24】【資源股】五礦資源半日升2% Velille區路障已被拆除、礦山營運正恢復滿負荷生產

【12：06】【兩會2023】新總理李強：民營經濟的發展環境會愈來愈好 騰訊阿里彈逾4%

【12：00】恒生指數半日反彈436點，報19756點，成交812.8億元。科指升4.4%，報3948點。騰訊 （00700） 升逾5%，阿里巴巴 （09988） 升4%，，美團 （03690） 升近3%，嗶哩嗶哩 （09626） 升逾13%，銀行股向下，滙豐 （00005） 逆市跌1%，車股續跌，比亞迪 （01211） 跌0.6%，吉利 （00175） 跌2%。

【11：49】港股中午收市前升約431點，報19750點，科指升4.3%，報3945點。

【11：30】內地股市半日個別發展，上證半日升0.8%，深證升0.4%，創業板指跌0.4%。

【11：17】佐丹奴 （00709） 升逾5%，破頂高見2.35元。

【11：13】騰訊 （00700） 升5%，恒指反彈幅度擴至400點，報19720點，科指升4%，報3938點。

【10：54】嗶哩嗶哩 （09626） 升幅進一步擴大，最新升逾12%，高見165.8元。

【10：53】百度 （09888） 將於本周3月16日舉行「文心一言（Ernie Bot）」發布會，百度升4%，超媒體 （00072） 升逾14%。

【10：47】滙豐 （00005） 、渣打 （02888） 跌約1%，恒生 （00011） 跌0.3%，東亞 （00023） 跌0.8%，中銀香港 （02388） 跌0.7%。

【10：42】藥明生物 （02269） 逆市跌逾3%，低見49.85元。

【10：38】贛鋒鋰業 （01772） 逆市跌逾6%，破底低見48.05元，天齊鋰業 （09696） 跌逾半成，破底低見51.4元。

【10：24】騰訊 （00700） 升近4%，阿里巴巴 （09988） 升近3%，美團 （03690） 升2%。

【10：23】恒指最新升近300點，高見19608點，科指升2.8%。

【10：22】中興通訊 （00763） 績後造好，升逾3%高見24.05元。

【業績】中興通訊去年多賺18.6%至81億人幣 每10股派4元人幣

【10：18】FA南方以太幣 （03068） 升14%，FA三星比特幣 （03135） 升12%，FA南方比特幣 （03066） 升逾11%。

【10：14】電視廣播 （00511） 逆市跌8%，低見9.78元，香港科技探索 （01137） 跌近6%，低見5.41元。

【10：00】【名家看法】華興資本陳亞雷：港股短期缺乏催化劑 教路如何揀消費股

【09：58】【異動股】艾美疫苗曾飈1.8倍見100元 今日正式獲納入滬港通

【09：55】大市升幅收窄，最新升約135點，報19454點，科指升1.9%，報3853點。

【09：52】嗶哩嗶哩 （09626） 升幅擴大至9%，高見163.4元。

【09：51】【盈警】思捷環球插一成 發盈警、料去年轉虧蝕不超過7億元

【09：49】佳兆業 （01638） 逆市再跌逾15%，低見0.53元。

【09：44】艾美疫苗 （06660） 升1.5倍，高見100元破頂。艾美疫苗獲納入滬港通並於3月13日生效。

【09：42】中移動 （00941） 升逾2%，高見63.65元。

【電訊股】中移動：2022年派息率將進一步提升 料今年升至70%以上

【09：41】大市升幅擴大至約250點，報19569點，騰訊 （00700） 升逾3%領市。

【09：40】艾美疫苗 （06660） 升逾6成，破頂高見58.9元。

【09：39】港股開市後初段反覆向上，恒指最新升約170點，報19490點，科指升2%，報3858點。

【09：37】三桶油向上，其中以中海油 （00883） 表現最好，股價升4%，中石油 （00857） 、中石化 （00386） 升1%。

【09：33】【舜宇2382】舜宇升逾3% 2月手機鏡頭出貨量按年跌26% 智能手機市場需求仍然疲軟

【09：32】比亞迪 （01211） 再跌逾2%，吉利 （00175） 、長汽 （02333） 跌近2%。

【09：30】【名家看法】惠理鄧偉志：市場修正加息預期是健康調整 矽谷銀行事件恐削港股投資氣氛

【09：25】碧桂園 （02007） 發盈警，股價逆市低開近2%。

【09：23】【B站9626】嗶哩嗶哩彈高5% 3月13日獲納入港股通 成WVR回流中概股首例

【09：21】騰訊 （00700） 、友邦 （01299） 升逾2%，美團 （03690） 、阿里巴巴 （09988） 升逾1%，滙豐 （00005） 逆市跌逾1%，恒指高開91點，開報19411點，科指升1.3%，報3832點。

【09：15】期指開報19488點，升187點。

【08：23】矽谷銀行爆煲，美國在亞洲股市開市前出手以穩定金融體系，恒指黑期升約156點，報19448點，道指期貨升314點，報32479點。

【SIVB】美國救市：儲局250億美元應付各銀行擠提 矽谷銀行存款獲100%保障

【SIVB】滙豐傳與英國政府緊急商討救市 做英國矽谷銀行白武士

【08：20】【內房危機】碧桂園發盈警、料去年轉蝕最多75億元人幣 三因素拖累業績

【07：56】【內房危機】龍光料去年蝕最多90億元人幣 清盤呈請押至5月10日後

【07：56】【SIVB】美國矽谷銀行爆煲波及港股！幾多間上市公司有份？逾15%B股中招？（第三版）

【07：45】【Morning精點】美國矽谷銀行爆煲波及港股、逾15%B股中招？｜蔡天鳳留給子女的說話曝光

【07：45】港股ADR收報19270點，跌48點或0.3%。滙豐 （00005） ADR折合報55.42元，較港收市價低0.98元或1.7%。騰訊 （00700） ADR折合報333.95元，較港收市價高2.35元或0.7%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報81.39元，較港收市價高0.24元或0.3%。

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【07：30】美股上周五下跌。市場關注美國矽谷銀行事件引發金融股波動，投資者對銀行憂慮蓋過就業數據紓緩加息壓力的影響；道指上周五中段跌471點。道指最終收跌345點，報31909點；標指跌56點，報3861點；納指跌199點或1.76%，報11138點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市升28點 滙豐ADR低港2%（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩