【內房危機】碧桂園挫半成　發盈警、料去年轉蝕最多75億元人幣　三因素拖累業績

▲ 【內房危機】碧桂園料去年轉蝕最多75億元人幣 三因素拖累業績 公司：全力做好保交付工作

碧桂園 （02007） 預期去年度可能錄得剔除公允價值變動、匯兌淨損益等影響後核心淨利潤介乎約10億元至30億元人民幣，股東應佔虧損介乎約55億元至75億元人民幣，較2021年度核心淨利潤約269億元人民幣及股東應佔利潤約268億元人民幣有所大跌。

碧桂園周一（13日）低開1.8%，報2.15元後走低，現挫4.6%，報2.09元，創四個月低。

公司指，錄得虧損主要是由於受房地產市場下行的影響，部分低毛利項目結轉，導致房地產業務結轉毛利率下降；對物業項目計提的減值增加；及外匯波動造成預期匯兌淨損失所致。

即使去年業績預期大跌，董事會認為，上述盈利的影響因素多為非現金性質。儘管2022年行業面臨嚴峻挑戰，公司仍全力做好保交付工作，連同聯營合營等項目已累計交付近70萬套房，交付量高居行業榜首。在銷售市場疲弱的情況下，公司圍繞可動用現金的核心管理目標，保持穩健的財務水平和運營狀況，淨負債率長期保持低位，維持了良好的信用記錄。

同時，公司表示，其銷售仍保持在行業前列，融資渠道暢通，多次獲監管部門支持發行債券，是行業為數不多能夠完成多品種融資發行的優質民營房企。此外， 公司已先後與數十家銀行簽署戰略合作協議，獲得逾3,000億元人民幣意向性綜合授信支持。

展望未來，公司指，房地產仍是中國經濟的支柱產業之一，公司定能抓住市場修復的機遇，踐行新的發展模式，繼續走高質量發展之路，並結合科技建造體系，持續提升全周期綜合競爭力。董事會對公司的發展充滿信心。

更多內房股消息，可留意【內房危機】專頁

【退休積滿Fund】XX基金長期回報逾10%？專家盤點MPF王牌基金 分析特色及風險

相關文章：

【盈警｜物管股】碧桂園服務跌10% 預告去年列帳盈利跌一半 核心盈利照錄增長

【內房危機】碧桂園楊國強辭任主席 全權交至女兒楊惠妍手上、股價反彈半成

【內房危機】龍光料去年蝕最多90億元人幣 清盤呈請押至5月10日後

編輯：姚卓然